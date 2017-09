THUN/ Buono sconto da 10 euro con Vodafone Happy Friday, come ottenerlo (oggi 1 settembre 2017)

Thun, Vodafone Happy Friday

Un buono sconto da 10 euro da poter utilizzare su un acquisto del valore di almeno 30 euro in tutti i negozi THUN. E' questo il regalo di oggi, venerdì 1 settembre 2017, offerto dal programma Vodafone Happy a tutti i suoi iscritti. Fino al 31 dicembre, infatti, Vodafone continuerà a premiare con interessanti regali a sorpresa tutti i propri clienti affezionati, ringraziandoli per il tempo passato insieme. Per iscriversi al programma Vodafone Happy sarà sufficiente registrarsi all'app My Vodafone, oppure tramite il sito ufficiale o ancora chiamare il numero 42626 o recarsi direttamente presso un centro Vodafone. Una volta iscritti, dopo ogni ricarica o fattura, in base agli anni trascorsi insieme a Vodafone ogni utente riceverà un sms con un determinato numero di sorrisi che potranno essere convertiti in speciali premi. Un capitolo a parte è riservato invece a Vodafone Happy Friday, l'appuntamento del venerdì dedicato agli utilizzatori dell'app My Vodafone ai quali è riservato un regalo extra che potranno ricevere senza utilizzare i sorrisi accumulati. Questa settimana, dunque, protagonista indiscusso sarà THUN.

IL REGALO DI OGGI

Dopo il buono sconto per i propri acquisti sul portale di Douglas, questo venerdì il premio riservato dal programma Vodafone Happy Friday agli utenti iscritti, utilizzatori dell'app My Vodafone, consiste in un buono sconto da 10 euro da spendere presso i negozi THUN. Quando si parla di oggettistica, bomboniere, idee regalo e servizi per la tavola, questo marchio è sempre stato sinonimo di eccelsa qualità. Ecco allora come poter ricevere ed usufruire del buono di questo venerdì 1 settembre. Dopo l'accesso all'app My Vodafone, si riceverà un codice via sms da utilizzare entro e non oltre il 10 settembre valevole per l'ottenimento del buono di 10 euro. Lo sconto potrà essere applicato a fronte di un acquisto di 30 euro nei negozi THUN. Per poter attivare il codice è necessario collegarsi al sito voda.it/registrazionethun utilizzando il codice ottenuto e completando i dati richiesti. In alternativa, se già iscritti al programma fedeltà Loyalty THUN basterà accedere con le proprie credenziali. Una volta in negozio, basterà comunicare in cassa i propri dati di iscrizione al programma fedeltà Loyalty THUN per ottenere il buono sconto. Lo sconto non è cumulabile con altri sconti o promo in corso. Nel caso in cui il codice utile al ricevimento del buono dovesse essere smarrito, lo potrete facilmente recuperare accedendo all'app My Vodafone nella sezione Vodafone Happy.

© Riproduzione Riservata.