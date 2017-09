TOUR EIFFEL EVACUATA/ Video Parigi, uomo urla "Allah Akbar": arrestato, rientra allarme (ultime notizie)

Parigi, Tour Eiffel evacuata

L'allarme questa volta è scoppiato sui social network: la notizia dell'evacuazione della Tour Eiffel e di un'altra in contemporanea alla stazione della Gare du Nord di Parigi ha fatto ripiombare la Francia nella paura di un nuovo attentato terroristico. Un uomo sospetto è stato avvistato vicino al monumento simbolo della capitale francese, e secondo alcuni testimoni sarebbe stato armato. Questo particolare però non ha trovato alcuna conferma, poi è stato smentito. «Allah Akbar», avrebbe gridato comunque il sospetto, seminando così il panico tra cittadini e turisti presenti. Immediato l'intervento della polizia, che ha circondato la Tour Eiffel creando un cordone di sicurezza ed evacuando i turisti presenti sotto il monumento. Ci sono stati dei visitatori però che durante l'operazione sono rimasti chiusi negli ascensori e nei locali interni. L'uomo sospetto, arrestato dalla polizia, è stato condotto in commissariato.

PANICO ANCHE ALLA GARE DU NORD: COSA È SUCCESSO

Durante l'operazione di evacuazione e messa in sicurezza della Tour Eiffel e della zona circostante si è diffusa però anche la notizia riguardante l'evacuazione della Gare du Nord, ma l'indiscrezione è stata smentita, contrariamente a quella sulla Tour Eiffel. «C’è stato un controllo su un pacco sospetto, una cosa molto frequente», ha rassicurato l'azienda ferroviaria francese Sncf. Durante l'operazione di controllo in stazione la polizia ha fatto scendere i passeggeri a bordo dell'Eurostar diretto a Londra: lo hanno riferito testimoni sul posto che hanno diffuso sui social network messaggi e foto. Evidentemente qualcuno l'ha confusa per un'evacuazione generale, che invece non c'è stata. Dopo circa un'ora la stazione è stata riaperta, ma con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

FRANCE: Eiffel Tower has reportedly been evacuated after reports there was an incident involving a Muslim terrorist with a knife and a gun. pic.twitter.com/mjqxNX4AyM — Behind The News (@Behind__News) 1 settembre 2017

