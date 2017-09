ALLUVIONE LIVORNO/ Video, 5 morti: auto e scantinati travolti dal fango (ultime notizie, 10 settembre 2017)

Alluvione Livorno, foto Twitter

La situazione a Livorno è di massima allerta a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'intera Toscana provocando anche 5 vittime. Il risveglio per la città non è stato dei migliori in seguito ad un temporale di eccezionale intensità, accompagnato da venti fortissimi che hanno provocato addirittura lo spostamento di diverse vetture, scoperchiato tetti e abbattuto alberi, con danni non indifferenti. Stando alle ultime notizie di MeteoGiornale.it, proprio la pioggia torrenziale ha provocato un'alluvione lampo che si è abbattuta sull'intera città. Secondo le prime stime, seppur non ufficiali si parla di un quantitativo di tra i 150 e 200 mm di pioggia. Un dato non indifferente pari esattamente al 50% delle precipitazioni cadute da gennaio ad oggi. Quanto avvenuto su Livorno rappresenta un evento meteo estremo e che finora ha segnato numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco – oltre 130 in tutto nella sola città -, impegnati anche nel recupero dei corpi delle 5 persone morte a causa del violento maltempo.

ALLAGAMENTI E ALBERI ABBATTUTI

Livorno si è risvegliata distrutta dopo l'alluvione che nella notte e per 4 ore ha interessato l'intera città. Strade allagate e danni non indifferenti, oltre che 5 vittime sono le prime conseguenze catastrofiche dell'ondata di maltempo che ha travolto la Regione Toscana, concentrandosi in particolare nella zona sud di Livorno. E' qui che, come evidenzia meteoweb.it, si sono registrati i maggiori disagi con scantinati e strade totalmente invasi dall'acqua. Ma la situazione appare essere ancora più critica nei quartieri di Collinaia e Ardenza e Montenero. Qui si è infatti verificata una esondazione di alcuni torrenti cittadini ed il fango si è riversato in molti scantinati. Secondo Rai News, quattro delle persone morte sono state rinvenute proprio in uno scantinato invaso dal fango. Il primo cittadino di Livorno, Filippo Nogarin, tramite i social ha aggiornato i suoi cittadini circa l'attuale situazione in città. Lo ha fatto su Twitter, dove nelle passate ore ha annunciato una riunione con prefettura e protezione civile per fare il punto della situazione. Le immagini postate dal sindaco sono eloquenti: "A Livorno l'emergenza maltempo non è finita", scrive, "Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile". Nei passati muniti ha fatto sapere sempre tramite social che proprio a causa dell'ondata di maltempo la partita di calcio di oggi è stata annullata. Terribile anche l'ultimo bollettino dei Vigili del Fuoco che tramite Twitter hanno fatto sapere che gli interventi tra Pisa e Livorno sono stati finora 160, ribadendo i copiosi "allagamenti, alberi abbattuti, soccorso ad automobilisti".

