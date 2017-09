AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: disagi per il maltempo (ultime notizie, oggi 10 settembre 2017)

Traffico - La Presse

Sono diversi i motivi per cui la giornata di oggi, domenica 10 settembre 2017, sarà difficile anche per quanto riguarda la situazione delle autostrade italiane. Molti infatti vedranno complicarsi la cosa per il disagio dovuto all'arrivo di forti temporali e del vento. E' così che la giornata di ieri soprattutto per quanto riguarda la Liguria e la Puglia ha visto diverse complicazioni. Vedremo nella giornata di oggi come procederanno le cose e se arriveranno ulteriori complicazioni. Il portale istituzionale, Autostrade.it, nella notte ha sottolineato come ci sia stato vento forte anche sull'A14 Pescara-Bari tra Termoli e Poggio Imperiale una situazione che è iniziata già dal pomeriggio. Le previsioni del tempo parlano ancora di pioggia e temporali sparsi per oggi, mentre nella prossima settimana dovrebbe arrivare l'ultimo colpo di coda l'estate con l'aumento delle temperature e il ritorno, almeno per alcuni giorni, del sereno.

CANTIERI NELLA NOTTE IN AUTOSTRADA

Sono stati tanti i cantieri che sono stati aperti durante la notte che ha condotto ad oggi, domenica 10 settembre 2017, sulle autostrade italiane. Per valutare la giornata però è sempre utile servirsi del portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e fornisce sempre utili consigli per evitare il traffico. Nella notte sull'A14 Pescara-Bari al chilometro 413 in direzione Taranto fino alle ore sei rimarrà chiusa sia l'entrata che l'uscita Lanciano. Sull'A11 Firenze-Pisa nord invece al chilometro 79.4 direzione Pisa rimarrà chiuso il bivio A11/Raccordo A12 Genova-Livorno fino alle ore 17.00, situazione che dovrà essere tenuta sotto osservazione per il rischio che nei pressi si formino diversi intasamenti. Il maltempo poi potrebbero coinvolgere anche la viabilità, condizionata ovviamente da vento e temporali. Staremo a vedere dove si vivranno le maggiori complicazioni.

