Alluvione Roma/ Video, Metro A e B chiuse a tratti per maltempo: la Capitale è paralizzata (ultime notizie)

Rischio alluvione a Roma (Twitter)

Maltempo, temporali, piogge e rischio alluvione: a Roma la situazione è assai complicata con in più la chiusura di alcuni tratti della Metro A e B che fanno da contorno ad uno scenario di diluvio biblico con strade e quartieri completamente paralizzati. Sono ben cinque le stazioni della metropolitana che l’Atac in accordo con l’assessora Linda Meleo ad essere chiuse per i danni e l’allerta maltempo: sulla linea B risultano chiuse e stazioni Palasport, Fermi, Laurentina, con servizio attivo Rebibbia - Magliana. Mentre sulla metro A: Lucio Sestio e Numidio Quadrato e Lepanto. La linea A è invece interrotta tra Ottaviano e Flaminio per «danni da maltempo». Le strade vicino a molte stazioni sono allagate e i sottovasi sono inutilizzabili, per l’ira e la protesta dei cittadini che vedono la Capitale con sempre più problemi e con un sistema idrico e stradale a livelli di urgenza critica.

#info #atac [AGG] chiuse stazioni Ottaviano-Lepanto-Repubblica- Colli Albani-Numidio Quadrato (> Battiistini)- Lucio Sestio #Roma#MetroA — infoatac (@InfoAtac) 10 settembre 2017

LA CAPITALE È PARALIZZATA

Sul resto della città la situazione non va meglio con i forti temporali della notte e di questa mattina che hanno fatto cadere alberi e rami allagando ancora di più molti quartieri tra cui San Paolo e Nomentano. Come riporta Il Messaggero, «Chiusa temporaneamente via di Trigoria, all'altezza di via Giovanni Terranova, a causa della caduta di cavi elettrici. Allagata anche via delle Medaglie d'oro, dove i tombini stanno saltando». L’allerta meteo prosegue su Roma e su tutto il Lazio, sulla scia di quanto purtroppo sta avvenendo anche a Livorno dove purtroppo si contano già 6 vittime. Qui di morti e feriti al momento non ce ne sono con l’intervento della Protezione Civile e delle autorità con cui si sta cercando di prevenire ogni possibile tragedia. Sul fronte organizzativo è a forte rischio la partita delle 15 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Milan (dopo che era stata rinviata anche Sampdoria-Roma per gli stessi motivi): l’emergenza maltempo non è esaurita e ora il prefetto deve decidere se rimandare anche il match dei biancocelesti, con l’impressione molto forte che a breve arriverà l’ufficialità. Il rischio alluvione a Roma è troppo forte, al momento, e rischiare sarebbe una scelta forse in questo momento azzardata.

