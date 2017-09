INCENDIO PINETA DANNUNZIANA/ Pescara, video: stime dei danni in corso, non si esclude origine dolosa

Incendio Pineta Dannunziana, foto Facebook

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, si è sviluppato un grave incendio all’interno dei comparti 3 e 4 della pineta Dannunziana a Pescara. Il rogo, caratterizzato da fiamme alte alcuni metri, è stato registrato a poche centinaia di metri dallo stadio Adriatico e non distante da alcune abitazioni, facendo così subito scattare l'allarme. Sul posto, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, sono prontamente giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco, insieme agli agenti della Squadra Volante e della Polizia Municipale al fine di domare le fiamme ed al tempo stesso moderare il traffico attorno alla zona interessata. Le squadre dei Vigili del fuoco e della Municipale sono rimate per l'intera notte ma già nella tarda serata di ieri, su Facebook, la pagina del Comune di Pescara faceva sapere che l'incendio era stato domato in attesa della chiusura dei due comparti interessati dal rogo previsti per la giornata odierna al fine di stabilire e verificare i danni ed accertare che non ci siano rami pericolanti. Nella notte Marco Alessandrini, primo cittadino di Pescara, ha aggiornato i suoi utenti sulla situazione dell'incendio alla Pineta Dannunziana, chiarendo: "L'incendio è domato, ma non si ferma il lavoro per capire perché e soprattutto come le fiamme si sono sviluppate nel cuore verde della nostra città".

VERIFICHE ATTRAVERSO LE RIPRESE DELLE TELECAMERE

Le cause del rovinoso incendio divampato nella serata di ieri nella Pineta Dannunziana a Pescara sono rimaste ignote fino alle ultime ore, quando cioè, in seguito alle verifiche eseguite, non è stata esclusa l'origine dolosa. A confermarlo, come riporta Pescarapost.it, è stato il vicesindaco Antonio Blasioli che ha spiegato come l'incendio sarebbe stato appiccato in due differenti punti. Già nella serata di ieri, dopo l'allarme lanciato, la polizia aveva provveduto a raccogliere le prime testimonianze di coloro che avrebbero potuto vedere i responsabili dell'incendio. Si attende ora la stima reale dei danni, anche se, stando alle prime notizie, dovrebbero essere una decina gli alberi andati distrutti. Ad intervenire sulla vicenda, come riporta IlPescara.it, è stata anche Paola Marchegiani, assessore comunale all'ambiente, che ha sottolineato: "Oggi sarò impegnata in sopralluoghi sull'area interessata e stiamo verificando, anche attraverso le riprese della telecamera posta in prossimità, gli elementi per valutare con precisione le cause dell'incendio". A rendere possibile il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, è stato anche un precedente controllo dell'impianto antincendio avvenuto circa una decina di giorni fa. "L'attivazione delle prese d'acqua del sistema di spegnimento fisso è stata immediata", ha commentato l'assessore.

