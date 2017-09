INCIDENTE STRADALE/ Salento, moto perde il controllo: morta coppia di coniugi (oggi, 10 settembre 2017)

Incidente stradale, immagine di repertorio

Quello in corso si sta dimostrando essere ancora una volta un weekend di sangue su strade ed autostrade italiane. Nella serata di ieri un brutto incidente stradale è stato registrato nel Salento. Stando a TrmTv.it, una coppia di coniugi residente a Matino, Pantaleo Sassonio, di 47 anni, e la moglie, Anna Rita Scarpa, di 56, ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile sinistro avvenuto sulla strada provinciale che collega Parabita ad Alezio. I due erano a bordo di una moto Yamaha 750. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale ma, secondo una prima ricostruzione, pare che la moto avrebbe perso il controllo durante una fase di sorpasso nei pressi di una rotatoria. A rimanere coinvolte sono state anche altre tre vetture. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 ma per marito e moglie non c'è stato nulla da fare. Intervenuti prontamente anche i carabinieri della compagnia di Casarano che hanno effettuato tutti i controlli del caso, ponendo sotto sequestro le auto coinvolte ed i conducenti sono stati sottoposti ad alcol test che però ha dato in tutti i casi esito negativo.

NERVIANO, AUTO PERDE IL CONTROLLO E SI RIBALTA: DUE FERITI

Sempre nella serata di ieri si è verificato un nuovo incidente stradale in via Villoresi a Nerviano, in provincia di Milano. Poco prima delle 23:30, una Fiat Punto proveniente dalla Statale del Sempione, per cause ancora da accertare ha perso il controllo, schiantandosi prima contro una seconda vettura e poi ribaltandosi. A bordo della Punto vi erano due uomini, di 45 e 56 anni, rimasti entrambi feriti. Stando a quanto riferito da Il Giorno, l'impatto sarebbe stato particolarmente violento. Sul posto dell'incidente sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, hanno poi riferito fonti sanitarie, le condizioni di entrambi i feriti sono apparse meno gravi rispetto a quanto emerso inizialmente. I due uomini, di fatto, erano riusciti da soli ad uscire dall'abitacolo, sebbene la vettura fosse andata letteralmente distrutta. L'ennesimo incidente ha fatto indignare alcuni residenti della zona che hanno commentato: "È sempre la solita storia. Qualcuno crede forse che via Villoresi sia un circuito di Formula 1 e affronta la strada con troppa spregiudicatezza e ad elevata velocità. Si verificano spesso incidenti". Questa volta, fortunatamente, è stata evitata una tragedia.

