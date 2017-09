METEO/ Tromba d'aria in Puglia, allagamenti in Liguria (oggi, ultime notizie)

Meteo - La Presse

E' allerta meteo in gran parte d'Italia. E' arrivato l'autunno con diverse situazioni legate al maltempo che creano disagio. La giornata di ieri è stata piuttosto negativa per quanto riguarda la Liguria e la Puglia. Per quanto riguarda Genova si era già resa nota l'allerta con la decisione per esempio di rinviare la gara di Serie A Sampdoria-Roma che si sarebbe dovuta giocare alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris. L'allerta meteo rossa ha portato ad allegamenti e a situazioni complicate soprattutto a Rapallo e Chiavari dove i problemi legati ai tombini saturi hanno fatto precipitare la situazione sulle strade delle due cittadine. In Puglia poi una tromba d'aria ha fatto decisamente molti danni. Il tutto è avvenuto a Porto Cesareo dove la tromba d'aria si è presentata accompagnato da un forte temporale. Si sono vissuti anche diversi momenti di preoccupazione che hanno portato a tensione e difficoltà che per fortuna non sono sfociate in problemi drastici e irrisolvibili.

TEMPORALI SU TUTTO IL CENTRO-NORD, SALVO SOLO IL SUD

Le previsioni meteo della giornata di oggi, domenica 10 settembre 2017, sono impietose con l'allerta meteo che sarà protagonista su diverse regioni del centro-nord. Già dalla mattina i temporali colpiranno diverse regioni che si muovono dall'altezza della Toscana per investire tutto il nord e cadere in maniera meno pronunciata sul versante adriatico su Marche ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio i temporali si estenderanno al sud andando a colpire anche Campania e la parte settentrionale della Calabria. Da questa situazione complicata gli unici ad uscirne salvi saranno le regioni del sud che vivranno di sole la mattinata, se si esclude la Sicilia occidentale, e di un leggero peggioramento nel pomeriggio. Anche i mari saranno mossi con le correnti che si muoveranno da sud verso nord, regalando acque agitate in cui non sarà possibile fare il bagno. Le temperature minime sono registrate attorno ai quattordici gradi centigradi di Aosta nella mattinata, mentre le massime si spingeranno verso i trenta di Catanzaro.

