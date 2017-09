STUDENTESSE STUPRATE DAI CARABINIERI/ Firenze, versione del militare non convince: procura valuta l’arresto

Immagine di repertorio (LaPresse)

Iniziata come un giallo, la vicenda che vede protagoniste due giovani studentesse americane, presunte vittime di stupro da parte di due Carabinieri a Firenze, ora assume contorni ancora più torbidi. Lo scorso sabato, dopo che il caso è esploso portando ad individuare ed indagare i due militari coinvolti nel presunto stupro, uno di loro si è presentato in procura ammettendo sì di aver avuto un rapporto sessuale con una delle studentesse americane, ma negando la violenza. A sua detta, infatti, la giovane sarebbe stata consenziente. Ora, entrambi i carabinieri accusati di stupro sono stati sospesi in via precauzionale. Proprio in queste ore, dunque, la procura sta valutando se procedere o meno con l'arresto dei sospettati, mentre l'Arma segue con estremo interesse e collaborazione ogni sviluppo dell'inchiesta. Quello accaduto nei giorni scorsi ha portato ad avviare adesso una serie di accertamenti volti a verificare se anche altri esponenti dell'Arma, in passato, abbiano o meno usato la divisa per approfittare di studentesse in condizioni alterate. Certamente la confessione giunta ieri da parte di uno dei carabinieri accusati inizia a pesare come un macigno.

I DUBBI SULL’AMMISSIONE DELL’APPUNTATO

Ha 40 anni l'appuntato coinvolto nella triste vicenda dei presunti stupri alle due giovani studentesse americane, di 19 e 21 anni avvenuti in un appartamento in pieno centro a Firenze qualche notte fa. Mentre l'umiliazione ed il dolore da parte delle due giovani sono ancora molto forti, l'uomo, accompagnato dal suo avvocato Cristina Menichetti, al cospetto del pm Ornella Galeotti ha vuota il sacco: "Sì è vero ho avuto un rapporto sessuale con una delle due ragazze, ma giuro che non l’ho violentata. Lei era d’accordo, non mi ero accorto che fosse ubriaca". Come riporta La Stampa, la confessione sarebbe giunta come una sorta di dovere, da parte dello stesso carabiniere, dopo 20 anni di onorato servizio. Ma l'ammissione del militare, padre di tre figli, non convince. Perché appare sempre più incomprensibile che un uomo rappresentante della legge non sappia quando una donna si trova in uno stato di "minorata difesa". Le due giovani, infatti, stando a quanto emerso dai test quella sera avevano bevuto e fatto uso di hashish, dunque non sarebbero state in grado di manifestare il proprio consenso. Per questo sarebbero state vittime di uno stupro. A ribadirlo è anche l'avvocato Gabriele Zanobini, legale di una delle due studentesse americane: "La violenza sessuale non si consuma solo con la violenza fisica o con la minaccia. Si consuma anche, e lo dice il codice penale, abusando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica al momento del fatto". Come chiarisce il codice penale, infatti, in situazione alterata il non consenso è implicito. L'appuntato, di contro, ha insistito con la sua versione sostenendo: "Le ragazze hanno invitato me e il mio collega a salire nella loro casa. Ci siamo andati, ma non c’è stata violenza". Un racconto che lascerebbe presagire come anche l'altro carabiniere, esattamente come confermato dalle due giovani americane, abbia partecipato agli abusi.

