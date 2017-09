TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Molise, sisma M 2.3 a Campobasso (10 settembre 2017, ore 10:24)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

Nelle ultime ore l'attenzione sulla situazione in Messico è stata molto alta, dopo il terribile terremoto di magnitudo superiore a 8.0 e che ha fatto salire a 65 il numero delle vittime. Intanto, anche in Italia la sala sismica INGV di Roma ha evidenziato nelle ultime ore alcune scosse importanti, l'ultima di magnitudo 2.3. Questo terremoto si è verificato nella notte, precisamente all'1:10 a Nord Est di San Massimo, in provincia di Campobasso, in Molise. Il sisma ha avuto le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.5 e longitudine 14.41, ad una profondità di 6 km. Il terremoto di questa notte è stato localizzato esattamente a 47 km a Nord di Caserta, 51 km a Nord Ovest di Benevento e 61 km a Nord di Aversa. Sono numerosi i comuni prossimi all'epicentro tra cui segnaliamo, tutti rientranti nella zona rossa, Cantalupo nel Sannio (IS), Roccamandolfi (IS), Bojano (CB), Macchiagodena (IS), Santa Maria del Molise (IS), San Polo Matese (CB), Spinete (CB), Castelpetroso (IS), Colle d'Anchise (CB), Campochiaro (CB), Sant'Elena Sannita (IS), Castelpizzuto (IS).

Appena fuori dalla zona rossa troviamo Frosolone (IS), Guardiaregia (CB), San Gregorio Matese (CE), Baranello (CB), Carpinone (IS), Casalciprano (CB), Longano (IS), Busso (CB), Pettoranello del Molise (IS), Letino (CE), Vinchiaturo (CB), Castello del Matese (CE), Valle Agricola (CE), Piedimonte Matese (CE), Gallo Matese (CE), Molise (CB), Sant'Agapito (IS), Pesche (IS), Sessano del Molise (IS), Oratino (CB), San Potito Sannitico (CE), Duronia (CB), Torella del Sannio (CB), Castropignano (CB), Isernia (IS), Prata Sannita (CE), Civitanova del Sannio (IS), Cusano Mutri (BN), Fontegreca (CE), San Giuliano del Sannio (CB), Sant'Angelo d'Alife (CE), Alife (CE), Monteroduni (IS), Sepino (CB) e Raviscanina (CE). Al momento non si registrano danni a cose e/o persone.

EMILIA ROMAGNA, SCOSSA M 3.0 A RAVENNA

Nella serata di ieri, sabato 9 settembre 2017, aveva destato paura la scossa di terremoto di magnitudo 3.0 registrata a 11 km a Nord Est di Alfonsine in provincia di Ravenna. Il sisma aveva avuto le seguenti coordinate: 44.6 di latitudine e 12.1 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Una scossa certamente moderata, quella avvertita in Emilia Romagna, tra il ferrarese e il ravennate nella serata di ieri, registrata dalla Sala Sismica INGV di Roma alle ore 20:12 e che è stata avvertita in modo particolare da alcuni centri prossimi all'epicentro, nel raggio di 20 km, tra cui Comacchio (FE), Fusignano (RA) e Lagosanto (FE). Nonostante la comprensibile paura degli abitanti della zona, non sarebbero stati segnalati al momento danni a cose e/o persone e nel dettaglio il terremoto era stato localizzato a 21 km a Nord Ovest di Ravenna, a 39 km a Nord Est di faenza e a 41 Km a Nord Est di Imola.

