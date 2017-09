TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, il Giappone studia l'evacuazione di massa (oggi, 10 settembre)

Kim Jong-un (Foto: Lapresse)

Con gli occhi del Pianeta puntati addosso, la Corea del Nord continua a svolgere la parte del leone, del soggetto che più d'ogni altro sta rischiando di far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. Ed in particolare ieri, 9 settembre, c'era il timore che il casus belli potesse sgorgare da un momento all'altro. In occasione del 69° anniversario della Repubblica Democratica Popolare di Corea, erano in tantissimi a credere che Kim Jong-un avrebbe deciso di sfoggiare ancora una volta i muscoli. Così non è stato, ma in ogni caso gli USA non hanno alcuna intenzione di pazientare oltre. Per questo motivo, come riportato dall'Ansa, con una nota ufficiale della missione americana all'Onu "hanno informato il Consiglio di Sicurezza che vogliono andare al voto l'11 settembre sulla bozza di risoluzione che stabilisce nuove sanzioni". La bozza fatta circolare dagli statunitensi nei giorni scorsi chiede l'embargo petrolifero, il congelamento dei beni del leader nordcoreano Kim Jong-un, il bando delle esportazioni tessili e la fine dei pagamenti ai lavoratori all'estero della Nord Corea.

IL PIANO DEL GIAPPONE

La minaccia di una Terza Guerra Mondiale innescata dalla Corea del Nord riguarda soprattutto il Giappone, che nei giorni scorsi si è visto sorvolare da un missile intercontinentale che ha letteralmente terrorizzato la città di Hokkaido. In questo senso le istituzioni nipponiche si preparano al peggio e per questo stanno cercando di capire quali contromisure adottare in caso di attacco nucleare per mettere in salvo il maggior numero di cittadini. Come riportato da The Express, infatti, d'accordo con la Corea del Sud il Giappone ha in mente di mettere al riparo circa 60.000 persone residenti nella pensiola grazie all'assenso di Seul, che garantirà l'accesso a quelle che vengono considerate zone sicure, come stazioni della metropolitana, chiese e centri commerciali. Il governo giapponese ha già fornito ai suoi cittadini la Corea del Sud informazioni su oltre 900 strutture di questo tipo.

