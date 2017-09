11 settembre 2001/ Torri Gemelle, l’attentato agli Usa: il Papa 16 anni fa, ”affronto a dignità dell’uomo”

11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle

Oggi, 11 settembre, gli Stati Uniti d’America sono presi dalle gravissime emergenze degli uragani, prima Harvey ora Irma: numero di morti elevato, milioni di sfollati e un clima avverso che sta mettendo in ginocchio alcune aree del Paese. 16 fa in quel 11 settembre 2001 alle Torri Gemelle fu “uragano”, ma questa volta voluto, pensato e pianificato al dettaglio, che sconvolse ancora gli Usa aprendo una breccia nella storia che prese il nome di “terrorismo islamico”. Intendiamoci, prima dell’attacco alle Twin Towers di New York non è che Al Qaeda non ci fosse, ma era come non preso in considerazione come reale minaccia globale quel terrorismo costruito sulla jihad e l’assoluta convinzione che il nemico infedele andasse ucciso e abbattuto. Già, abbattute proprio come quelle due Torri attraversate e poi sbriciolate da due aerei di linea dirottati in un pomeriggio che cambiò per sempre la percezione di tutti, la paura di tutti e le vite di molti di noi.

LE PAROLE DI GIOVANNI PAOLO II

Nel sedicesimo anniversario di commemorazione facciamo qualcosa che in pochi hanno fatto: in tanti parlano di invito alla pace, di pensiero alle vittime e di ricordo di quei tragici attimi. Lo faremo anche noi, (non siamo superiori a nessuno, ci mancherebbe ndr.) lungo la giornata di oggi e anche qui sotto: ma ora vogliamo soffermarci un secondo e andare a vedere chi davvero in quelle ore drammatiche post-attentato alle Torri Gemelle ebbe il coraggio e la prontezza di dire quello che tutti pian piano dopo giorni, mesi, anni sono riusciti a raggiungere come consapevolezza dialettica, ma non sempre realistica, della tragedia. «Al Presidente degli Stati Uniti e a tutti i cittadini americani porgo l’espressione del mio più vivo cordoglio. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell’umanità. Ieri è stato un giorno buio nella storia dell’umanità, un terribile affronto alla dignità dell’uomo». Sono le prime parole che l’allora pontefice San Giovanni Paolo II espresse in Udienza Generale in Piazza San Pietro, il giorno dopo quel tragico 11 settembre 2001. Un affronto alla dignità, un attacco all’umanità prima ancora che agli Stati Uniti: il Santo Padre comprese per primo che quella minaccia terroristica era inviata al cuore dell’uomo, contro un Occidente e non contro “solo” gli americani. Subito però il pensiero del Papa corse al cuore diretto del problema: «Come possono verificarsi episodi di così selvaggia efferatezza? Il cuore dell’uomo è un abisso da cui emergono a volte disegni di inaudita ferocia, capaci in un attimo di sconvolgere la vita serena e operosa di un popolo. La fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato. La parola di Cristo è la sola che possa dare una risposta agli interrogativi che si agitano nel nostro animo. Se anche la forza delle tenebre sembra prevalere, il credente sa che il male e la morte non hanno l’ultima parola. Qui poggia la speranza cristiana; qui si alimenta, in questo momento, la nostra orante fiducia».

COSA ACCADDE AL WORLD TRADE CENTER

Sono passati 16 anni ma probabilmente ancora tutti noi ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo e come abbiamo reagito alla notizia clamorosa: due aerei di linea entrano nelle Torri Gemelle del World Trade Center. E in quella stessa mattina anche il Pentagono e la Casa Bianca erano obiettivi dei terroristi islamici “guidati” da Osama Bin Laden: non c’era l’Isis ma c’era Al Qaeda, ma il progetto omicida e jihadista era il medesimo. «Alle 8.46 ora locale dell'11 settembre del 2001 il primo aereo si schiantava contro la torre nord del World Trade Center a Manhattan; poco dopo, alle 9.03 ora locale, un secondo velivolo colpiva la torre sud, che sarebbe crollata alle 9.59, seguita dalla torre nord alle 10.28», riportano le cronache di allora di LaPresse. Un altro aereo si schianta sul Pentagono e un altro ancora, probabilmente diretto alla Casa Bianca si schianta a terra a Shanksville, in Pennsylvania, dopo pare l’intervento degli stessi passeggeri che eroicamente si sono ribellati ai dirottatori sul volo dell’Americana Airlines. 2997 persone morte, migliaia di feriti e storie infinite che in questi anni sono spuntate sugli attimi prima e dopo quella tragedia umana di dimensioni difficilmente raggiungibili da un “semplice” attacco terroristico. Come ogni anno si terranno delle commemorazioni ufficiali a New York, nella piazza del memoriale dell'11 settembre sul sito del World Trade Center: come spiega l’Ansa, la cerimonia comincerà intorno alle 8.30 ora locale, le 14.30 in Italia, e prevede la lettura di tutti i nomi nelle vittime.

