ALLERTA METEO ARANCIONE/ Ultime notizie oggi, maltempo Livorno, Roma e Napoli: scuole chiuse

Allerta meteo oggi, le ultime notizie

Resta almeno fino a stasera l'allerta meteo arancione a Livorno, diramato sabato dalla Regione Toscana. La conferma è arrivata dal prefetto Anna Maria Manzone. E infatti oggi, lunedì 11 settembre 2017, resteranno chiusi gli asili nido e gli spazio gioco, comunali e privati convenzionati, oltre che le scuole comunali dell'infanzia. Lo ha deciso il sindaco Filippo Nogarin, il cui provvedimento è stato preso «a scopo precauzionale per verificare lo stato delle strutture e garantire l'avvio dell’anno educativo in ambienti sicuri e adeguatamente igienizzati». Indispensabile una revisione di tutto il materiale didattico e di gioco, anche laddove le strutture sono risultate agibili dopo il sopralluogo dei tecnici comunali. «Il personale insegnante e ausiliario sarà comunque presente all'interno delle strutture in modo anche da verificare le condizioni degli ambienti scolastici», ha spiegato il Comune. La vicesindaco Stella Sorgente resterà in contatto con i dirigenti delle scuole statali per monitorare la situazione.

DA SALERNO A BENEVENTO: ALLARME MALTEMPO

Allerta meteo arancione anche in Campania: è stata estesa a tutta la regione dalle 22 di ieri ed è stata prorogata di altre 24 ore dalla Protezione civile. Per la giornata di oggi, lunedì 11 settembre 2017, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura in via precauzionale di ogni scuola di ordine e grado. Nel corso della giornata si deciderà, anche in base all'evolversi delle condizioni meteo, se prolungare o meno la chiusura dei plessi. Stessa decisione hanno preso il sindaco di Cava de Tirreni, dove l'inizio dell'anno scolastico slitta a martedì 12 settembre. Allerta meteo anche a Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella ha invitato i cittadini a fare attenzione ai sottopassi che potrebbero allargarsi, a non sostare con le auto in zone alberate e a non camminare in zone con cornicioni o tetti pericolanti in caso di vento. La Protezione civile teme frane e colate rapide di fango o detriti, voragini e fenomeni di erosione. «Si segnala anche una possibile caduta massi in più punti del territorio».

© Riproduzione Riservata.