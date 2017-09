ALLUVIONE A ROMA/ Video, maltempo: strade allagate e tombini ostruiti, pesanti critiche a Virginia Raggi

Rischio alluvione a Roma (Twitter)

Il maltempo ha colpito ieri con forza anche il Lazio, con un'alluvione che si è abbattuta su Roma, dove sono caduti circa 100 mm di pioggia. I disagi nella giornata di domenica sono stati immani: allagamenti, strade chiuse ed interi tratti della metropolitana bloccati. La fermata della metro A Lepanto, Ottaviano e Repubblica, come sottolinea 3BMeteo ha subito gravi danni ed è stata così chiusa, ma anche alcuni ingressi delle stazioni metro di Colli Albani, Arco di Travertino e Furio Camillo sono stati sbarrati. Dalle ore 8:00 e fino a mezzogiorno, a Roma e provincia sono stati registrati circa 60 interventi dei Vigili del Fuoco (poi triplicati entro sera), principalmente a causa dei disagi provocati dal maltempo, in particolare per danni d'acqua negli appartamenti, allagamenti a cantine e cortili interni oltre naturalmente che soccorsi a persone bloccate in auto a causa di cadute di rami, caditoie e tombini ostruiti da foglie o immondizia. Proprio su questo punto, sui social, cittadini ed esponenti politici ne hanno approfittato per attaccare la sindaca Virginia Raggi, manifestando il loro malcontento ed accusando la sua intera amministrazione di scarsa prevenzione in vista della grave ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale. In tanti utenti, infatti, hanno ripescato vecchi tweet della sindaca nei quali, in vista di nuove ondate di maltempo, la stessa ironizzava sulle precedenti amministrazioni.

SALTA LA CORRENTE ELETTRICA

E' l'hashtag #RomaAllagata a riassumere quanto accaduto nella giornata di ieri nella Capitale a causa dell'alluvione che ha letteralmente inondato la città e la provincia. E la colpa, per gran parte dei romani, sarebbe proprio da attribuire all’amministrazione Raggi. Per tre lunghe ore, un violento nubifragio ha flagellato Roma rendendo complicata la circolazione per via delle numerose strade allagate. A causa del forte maltempo alcuni quartieri sono rimasti senza corrente elettrica, come in via Germanico, dove la sottostazione Acea, trovandosi sottoterra, è letteralmente saltata. Un fatto che si ripete regolarmente, nonostante le "richieste sia di riparazioni sia di spostamento della stazione in alto per evitare gli allagamenti", come sottolineato a Repubblica da alcuni residenti. A restare senza luce anche molto palazzi della zona Quadraro-Porta Furba. Ed anche in questo caso non sono mancate le critiche dei residenti: "È una vergogna nella Capitale d'Italia stare tutto questo tempo senza energia elettrica". Ma come è la situazione attuale? Le prossime 24 ore potrebbero essere ancora caratterizzate dal maltempo con fenomeni temporaleschi anche piuttosto intensi. Non si escludono locali grandinate e forti raffiche di vento che contribuiranno a far perdurare ancora l'allerta arancione e tenere in guardia Vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile in vista di nuovi possibili interventi.

#RomaAllagata complimeti alla giunta #Raggi #M5S pic.twitter.com/etBeG1zC20 — Lorenzo (@CaveMare) 10 settembre 2017

© Riproduzione Riservata.