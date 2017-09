ALLUVIONE LIVORNO/ Trovato il corpo di Martina Bechini? La storia del nonno eroe (Pomeriggio 5)

Alluvione Livorno, le ultime notizie

Sono due le persone disperse dopo l'alluvione di Livorno: potrebbe trattarsi di Martina Bechini, ma come si precisa a Pomeriggio 5 non ci sono ancora conferme. Per Tgcom24 il corpo ritrovato in un giardino privato invaso dal fango sarebbe quello della 34enne. Di certo c'è che suo marito Filippo Meschini si è salvato: è in ospedale. La furia dell'acqua lo ha trascinato a tre chilometri di distanza dalla sua abitazione. In balia del torrente fangoso, è stato salvato dalla polizia. Privo di sensi, con un principio di ipotermia, era riverso su una sponda del rio Ardenza. Dal letto d'ospedale attende notizie di sua moglie: «Ho preso Martina, l'ho abbracciata forte stringendola contro di me. È scivolata via, sono riuscito ancora una volta a prenderla per la mano, ma l'acqua ci ha travolto, poi non ricordo più nulla», ha raccontato Filippo. La tragedia alle quattro e mezza del mattino: sposati dal 15 luglio scorso, stavano dormendo quando l'acqua ha infranto vetri e finestre, entrando nel piccolo appartamento a pian terreno, la casa dei loro sogni.

LA STORIA DI ROBERTO RAMACCIOTTI

Ma a Pomeriggio 5 si parla anche dell'intera famiglia distrutta dall'alluvione di Livorno. E del nonno eroe, che ha salvato la nipotina prima di perdere la vita. Simone Ramacciotti e Glenda Garzelli vivevano in uno stabile di inizio '900. Quando il Rio Maggiore è esondato il muro d'acqua ha invaso fino al piano superiore lo stabile. Simone e suo padre Roberto, prima di morire, hanno partecipato alle operazioni di salvataggio: hanno provato, nuotando e immergendosi nella melma, di salvare i due figli. La bimba di tre anni è stata tratta in salvo, ma per Filippo, il fratellino di 4 anni, non c'è stato nulla da fare. Dopo aver provato più volte a far riemergere il piccolo, sono entrambi morti, annegati e stremati dalla fatica. Con loro è morta anche la moglie di Simone, Glenda. «Sono rientrato in casa per cercare di salvarli, nel frattempo è arrivato il nonno. Roberto Ramacciotti era a due metri da me ma non ce l'ha fatta a uscire. O forse non voleva uscire visto che aveva dentro il figlio, il nipote e la nuora. Ho cercato di salvarli finché potevo, ma 20 secondi in più e sarei morto anch'io. L'acqua saliva troppo velocemente», ha raccontato un inquilino del palazzo.

© Riproduzione Riservata.