ATTACCO CON GAS IRRITANTE IN AEROPORTO?/ Francoforte, sei feriti: indagini in corso, è giallo-terrorismo

E' giallo su quanto accaduto oggi all'aeroporto di Francoforte, dove si sospetta un attacco con gas irritante avvenuto nell'area check-in del Terminal 1. A riportare la notizia è il quotidiano tedesco Bild che parla di scene di panico tra i passeggeri sebbene attorno alla vicenda sia calato un alone di mistero. Non è per nulla chiaro, infatti, quanto avvenuto presso l'aeroporto quando, secondo le prima notizie, pare che uno sconosciuto abbia spruzzato nell'area una sostanza irritanti, simile a gas lacrimogeno, provocando sei feriti lievi. E' questo il bilancio riferito dalla polizia tedesca che al momento non parla affatto di attacco con gas ma specifica che "le cause non sono chiare". Attualmente sono in corso le indagini per fare totale luce su quanto accaduto e ciò ha reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che si sarebbe già concluso nei passati minuti. Resta però ancora da capire cosa sia realmente accaduto nell'aeroporto di Francoforte.

ALLARME RIENTRATO MA PROSEGUONO LE INDAGINI

Il timore di un attentato con mezzi diversi rispetto agli ultimi a cui siamo stati tristemente abituati - van e camion sulla folla - resta altissimo. Anche per questo ha destato panico il presunto attacco con gas irritante avvenuto oggi all'aeroporto di Francoforte, anche se l'iniziale allarme sembrerebbe essere già rientrato. Secondo un portavoce di Fraport, la società che gestisce ufficialmente l'aeroporto di Francoforte, stando a quanto dallo stesso riferito al giornale Hamburger Abendblatt, sei passeggeri avrebbero riportato lievi problemi agli occhi e alla respirazione. Subito dopo il presunto attacco gli sportelli del check-in erano stati chiusi ma ora la situazione sembra nuovamente essere tornata alla normalità. Nell'aria, inoltre, non ci sarebbero più tracce della presenza di presunti gas lacrimogeni quindi l'allarme sarebbe del tutto rientrato. Le indagini della polizia, però, non si fermano al fine di smentire categoricamente il presunto rischio attentato, timore ormai perennemente presente in tutta Europa.

