AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: problemi per maltempo (ultime notizie, oggi 11 settembre 2017)

Continuano i problemi sulle autostrade italiane legate al maltempo con la chiusura di diversi tratti e alcune situazioni complicate da gestire. Ovviamente l'ondata di temporali ha portato a preoccupazione anche perché nonostante fosse in calendario anticipato dalle previsioni del tempo non si era pronti per questa situazione. E' così che molte città stanno soffrendo per allagamenti e tutti hanno visto quello che è accaduto a Roma, impraticabile per gran parte della giornata di ieri. Una situazione che è migliorata poi grazie all'impegno di molto personale sui luoghi degli incidenti. Situazioni che hanno portato a complicazioni difficili da superare anche sulle autostrade. Un momento delicato che si vivrà anche oggi, lunedì 11 settembre 2017, nonostante un leggero miglioramento della situazione rispetto a quanto accaduto ieri e più in generale in tutta la seconda metà della scorsa settimana.

TRAFFICO E DISAGI NELLA NOTTE

Sono stati numerosi i disagi vissuti sulle autostrade italiane lungo le ore della notte che ci ha portato a oggi, lunedì 11 settembre 2017. Sono due le situazioni di traffico che hanno portato veramente a situazioni complicate. Si parte dall'A1 Milano-Bologna dove al chilometro 49.7 direzione Milano abbiamo visto code a tratti tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Piacenza nord. Sull'A9 Como-Svizzera invece al chilometro 42.3 direzione Svizzera abbiamo visto traffico tra il Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della dogana Svizzera. Continuano i lavori sull'A14 Pescara-Bari dove abbiamo visto al chilometro 413 direzione Taranto chiusa fino alle ore sei Lanciano in entrata e in uscita. Sarà importante controllare il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli molto importanti per evitare il traffico.

