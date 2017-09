FINLANDESE RAPINATA, PICCHIATA E STUPRATA/ Roma, arrestato 23enne straniero con "permesso umanitario"

Roma, finlandese rapinata, picchiata e stuprata

Nuovo caso di stupro, questa volta teatro della violenza sessuale è Roma. All'alba di sabato nella zona della stazione Termini una ragazza finlandese è stata violentata dopo essere stata picchiata e rapinata. La giovane, che era arrivata da qualche giorno in Italia per lavorare come baby sitter, aveva trascorso la serata di venerdì in un locale vicino alla stazione capitolina con un'amica. Poco prima dell'alba ha cercato un taxi per tornare a casa, ma in quel frangente è stata avvicinata da un ragazzo che con modi gentili si è offerto di accompagnare le due a casa con la macchina, dicendo loro che era parcheggiata in una via limitrofa. Fidandosi dell'uomo, la giovane ha accettato il passaggio e tranquillizzato l'amica titubante, che invece è rimasta a cercare un taxi. Lo sconosciuto però dopo un centinaio di metri ha tentato un approccio sessuale con la giovane, che ha provato a gridare e opporsi all'aggressione. L'uomo non si è fermato neppure quando una donna, affacciatasi dalla finestra del suo appartamento per le grida della ragazza, ha cominciato a dare l'allarme.

"HO AVUTO PAURA DI MORIRE"

Dopo aver minacciato di morte la vittima, l'uomo l'ha picchiata con una grossa pietra, poi l'ha costretta a seguirlo in una zona buia e appartata, dove ha abusato sessualmente di lei. Dopo aver rubato quaranta euro alla vittima, è scappato. «Mi diceva se ti muovi o provi a scappare t'ammazzo, mi minacciava con una grossa pietra. Ho avuto paura di morire, è stato terribile», ha raccontato la vittima tra le lacrime e sotto choc agli agenti che l'hanno soccorsa e poi portata in ospedale. Il giovane è stato identificato dopo qualche ora: le indagini della quarta sezione della squadra Mobile e del commissariato Viminale hanno permesso di identificare, e poi arrestare, l'uomo. È un 23enne del Bangladesh, che è stato rintracciato e bloccato in piazza Fiume. Stando a quanto riportato da Repubblica, il giovane è stato anche riconosciuto dalla vittima. Il bengalese era in possesso di un regolare permesso di soggiorno ottenuto per motivi umanitari. Inoltre aveva svolto diversi lavori a Roma.

