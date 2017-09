INCIDENTE STRADALE/ Massafra, moto contro auto: morto 13enne (oggi, 11 settembre 2017)

Incidente stradale, immagine di repertorio

Ancora sangue sulle strade italiane, dove ieri un grave incidente stradale è costato la vita ad un giovane di Massafra, in provincia di Taranto. Stando alle notizie rese da Repubblica.it, la vittima è un tredicenne, morto in seguito al violento impatto mentre si trovava in sella ad una moto Honda di grossa cilindrata, all'altezza dell'incrocio tra via Magna Grecia e via Livatino. Alla guida del mezzo su due ruote, un amico del padre della vittima, il 45enne Luigi Chiefa, anche lui rimasto gravemente ferito. Stando ad una prima ricostruzione, pare che per cause ancora tutte da chiarire la moto si sia scontrata con un'auto, un'Alfa Romeo 164. Da qui la brusca caduta costata la vita al ragazzino. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 ed i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per la ricostruzione della dinamica che ad oggi appare ancora confusa. Il ragazzino di 13 anni è deceduto mentre veniva trasportato d'urgenza in ospedale a bordo di una ambulanza. Chiefa ha riportato diverse fratture multiple e per questo è stato disposto per lui il ricovero, mentre solo poche contusioni il conducente della vettura. Ai Carabinieri, ora, il compito di stabilire le eventuali responsabilità.

MILANO, SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE FERITI

Nella serata di ieri, poco prima delle 21:00, Milano è stata teatro di un nuovo incidente stradale avvenuto in via Zurigo, alla periferia sud-ovest della città. Come riporta il portale MilanoToday, all'altezza dell'incrocio con via Corazzi due auto, una Smart ed una Toyota Yaris, si sono rovinosamente scontrate. Ad avere la peggio è stata una seconda vettura che per l'impatto si è addirittura ribaltata. A bordo vi era un'intera famiglia, il padre di 38 anni, la madre di 10 anni più giovane e la figlioletta di appena 2 anni. Tre ambulanze del 118 insieme alla polizia locale sono subito accorse sul posto dell'incidente prendendosi cura dei feriti. Da ciò che si apprende, la madre risulta fra i tre la più grave tanto da essere stata trasportato al Policlinico in codice giallo, accompagnata dai medici. Stesso codice anche per il marito e la bimba, trasportati invece all'ospedale San Paolo ma senza l'accompagnamento dei medici. La polizia locale sta accertando dinamiche ed eventuali responsabilità in merito al grave incidente stradale.

