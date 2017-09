IPHONE 8/ Rumors e News, svelati i nomi dei nuovi modelli: spunta iPhone X, novità Ram e processore

Apple, logo

Il conto alla rovescia sta per terminare: domani, 12 settembre 2017, Apple ha in calendario il tradizionale evento di inizio settembre, in programma alle ore 10:00 (le 19:00 ora italiana). Un'occasione molto attesa durante la quale nel nuovissimo Steve Jobs Theater all’interno dell’Apple Park sarà finalmente presentato il nuovo iPhone 8. Le news ed i rumors sul nuovo gioiellino della mela morsicata sono in circolazione ormai da tempo ma soprattutto in vista di questa nuova presentazione Apple le indiscrezioni non sono mai state così copiose al pari delle leak, ovvero le anticipazioni non autorizzate. Nelle ultime settimane, tuttavia, le voci che si sono diffuse sembrerebbero essere sempre più vicine alla realtà ma per la conferma occorrerà attendere necessariamente domani quando saranno presentati i nuovi modelli di iPhone, che salvo sorprese dell'ultimo minuto saranno tre: iPhone 8, iPhone 8 Plus e, grande novità, iPhone X.

LE NOVITÀ A PARTIRE DAL NOME

L'uscita dell'iPhone 8 e degli altri due modelli che animeranno la nuova presentazione Apple è ormai imminente. Per diversi mesi il nuovo smartphone dell'azienda di Cupertino ha fatto parlare di sé, tra indiscrezioni più o meno credibili e voci del tutto infondate. L'attesa, rispetto alle precedenti presentazione, questa volta è particolarmente sentita in occasione del decimo anniversario dell'iPhone e proprio per questo la stessa Apple ha deciso di apportare alcune modifiche salienti al suo telefono più famoso. Le prime si riscontrano nel nome dei nuovi prodotti: non iPhone 7S e 7Plus, come nella migliore tradizione dell'azienda della mela morsicata ma semplicemente iPhone 8 e 8 Plus. Questa voce, se confermata andrebbe ad infrangere una delle regole più rigorose di Apple relative al nome ed alla successione della “S”. Il 7S, dunque, quest'anno dovrebbe saltare rappresentando una prima importante discontinuità nell'anno del decennale. Il secondo cambiamento sarà rappresentato dal terzo modello che, come sottolinea Corriere.it, finora è stato banalmente chiamato iPhone 8 ma che di fatto si chiamerà iPhone X, inteso come "ten", smartphone celebrativo del decennale e che rappresenterà la versione Premium, con un design e caratteristiche del tutto innovative.

RAM E PROCESSORE

In occasione del keynote tenuto da Tim Cook, i rumors circa i nuovi modelli di melafonino si sono sprecati. Una delle ultime news, come rivela HDBlog, sarebbe trapelata nelle passate ore dall'account Twitter dello sviluppatore e hacker Steve Troughton-Smith. Grazie ad alcune informazioni emerse dal codice di iOS 11 Steve T-S sarebbe stato in grado di rivelare la presenza di 2 GB di Ram nel nuovo iPhone 8 e 3 GB di RAM per i nuovi iPhone 8 Plus e iPhone X. In merito alle altre caratteristiche sembrano essere confermati i dettagli sugli schermi dei tre modelli che saranno OLED per l'iPhone X, da 5.5'' per l'8Plus e 4.7'' per l'8. Tornando alla quantità di memoria Ram, pare che i 3 GB previsti per iPhone 8 Plus e iPhone X possano servire in vista di maggiori performance grazie alla presenza di un doppio sistema fotografico: accanto alla fotocamera grandangolare, infatti, dovrebbe esserci una seconda fotocamera con teleobiettivo che permetterà di zoomare a qualità decisamente più alta anche da lunghe distanze e di sfruttare per i primi piani la modalità Ritratto. Interessanti anche i rumors sul possibile processore che monterà sui nuovi modelli di casa Apple. Quasi certamente si tratterà di un SoC a 64 bit, l'A11X Fusion, probabilmente a 6 core. Insomma, si parla già del processore più potente di sempre presente sugli smartphone.

