Luigi Marria Burruano è morto / L’attore si è spento nella sua Palermo: oggi la camera ardente

Luigi Marria Burruano

Ieri, domenica 10 settembre, si è spento a 69 anni, nella sua casa di Palermo, Luigi Maria Burruano, amatissimo attore siciliano e molto apprezzato dagli addetti ai lavori. La camera ardente sarà allestita al Teatro Biondo. Nato a Palermo il 20 ottobre del 1948, Luigi Maria Burruano inizia la sua carriera in teatro dedicandosi al cabaret e alle commedie in dialetto siciliano. Il grande successo, però, arriva con la partecipazione alle fiction di successo come La Piovra 8 (1997), I giudici - Vittime eccellenti (1999), L’attentatuni (2001), Il commissario Montalbano (2001), Turbo (2001), Blindati (2003), Un caso di coscienza (2003), Salvo D’Acquisto (2003), Il maresciallo Rocca (2003), Paolo Borsellino (2004), L'Onore e il Rispetto (2006), Raccontami (2006), Sangue caldo (2011), Baciamo le mani - Palermo New York 1958 (2013), Furore - Il vento della speranza. Molto apprezzato dal cinema, recita con in film importanti come Mery per sempre e I Cento Passi, con cui ottiene, nel 2001, la nomination ai Nastri d’Argento per l’interpretazione di Luigi Impastato, padre di Peppino.

IL CORDOGLIO DI AMICI E COLLEGHI

La morte di Luigi Maria Burruano ha colpito molto gli amici e i fans. Malato da tempo, l’attore si è spento in silenzio ricevendo, però, il cordoglio di chi ha amato il suo talento. Sono tanti, infatti, i messaggi sui social in ricordo di quello che è stato davvero un grande attore siciliano. “Oggi ci lascia un pezzo di storia del cinema e del teatro, noi tutti dello staff siamo vicini a colleghi, amici e parenti. Arrivederci Gigi”, è il messaggio pubblicato dalla sua fanpage. Una morte improvvisa che lascia un vuoto profondo non solo nel cuore di chi lo ha conosciuto e lavorato con lui ma anche in tutti quelli che, in questi anni, l’hanno apprezzato come interprete. Indimenticabili, infatti, i suoi lavori in dialetto siciliano.

© Riproduzione Riservata.