MARILENA RE/ Promoter scomparsa: conoscente 65enne fermato per omicidio e occultamento di cadavere

Marilena Re, promoter scomparsa

Svolta clamorosa in uno dei gialli che ha caratterizzato la scorsa estate. Potrebbe presto trovare soluzione, seppur nel modo più triste, la scomparsa misteriosa di Marilena Re, promoter 58enne di Castellanza, in provincia di Varese. Della donna non si avevano più notizie dallo scorso 30 luglio, da quando cioè aveva fatto perdere le sue tracce senza farsi più viva con la famiglia. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese e della Compagnia di Busto Arsizio, nelle passate ore hanno eseguito il fermo di un uomo sospettato di aver ucciso Marilena Re. A darne notizia è TgCom24 che rivela come il soggetto, un 65enne di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, sarebbe accusato non solo di omicidio ma anche di occultamento di cadavere della povera promoter. L'uomo sarebbe un conoscente della vittima, ma in merito al presunto movente al momento non sarebbe emersa alcuna informazione degna di nota.

I PROBLEMI ECONOMICI ALLA BASE DEL DELITTO?

Al fermo del 65enne, presunto assassino di Marilena Re, si sarebbe giunti dopo un lungo ed approfondito lavoro di indagine durante il quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. Accanto all'ipotesi del delitto, si è andata via via ad affiancare anche quella dell'occultamento del corpo della promoter 58enne. La donna, madre di due figli e nonna, era descritta da chi la conosceva come una persona schiva e riservata. Poco prima della misteriosa scomparsa, tuttavia, aveva manifestato segni di maggiore stanchezza, ma nulla che potesse far presagire la tragedia che ora ipotizzano gli inquirenti. Il 30 luglio scorso, Marilena non era mai giunta sul posto di lavoro e questo aveva fatto lanciare l'allarme. La famiglia aveva dei problemi economici e potrebbero aver influito nella sua uccisione, di cui gli inquirenti ne sarebbero ormai certi. Cadrebbero così le speranze del marito di poter riabbracciare la moglie scomparsa. Del caso se ne è occupata spesso anche la trasmissione Pomeriggio 5, con la sua ripartenza della passata settimana. L'inviata del programma, in un servizio, aveva spiegato come le tracce di Marilena fiutate dai cani molecolari si perdevano in prossimità della sua abitazione. La promoter sarebbe salita sull'auto del suo presunto assassino prima di far perdere le sue tracce?

