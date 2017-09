SAN PROTO E SAN GIACINTO/ Santo del giorno, l’11 settembre si celebrano i patroni di Perugia

Santo del giorno: san Proto e san Giacinto

CENNI STORICI

San Proto e san Giacinto sono due fratelli, nati in Egitto nel IV secolo dopo Cristo. Costoro non hanno una bella vita, in quanto sono degli schiavi. Lavorano infatti al servizio di una nobile patrizia romana che si chiama Eugenia ed è la figlia di Filippo, che è il prefetto di Alessandria d'Egitto che ha reso i fratelli degli eunuchi ovvero non sono dotati degli organi sessuali maschili. I due schiavi prendono una decisione importante diventando dei seguaci della religione cristiana e dopo la loro conversione convincono anche la loro padrona a diventare una cristiana. San Proto e san Giacinto fanno entrare Eugenia in un monastero che si trova ad Alessandria e successivamente riescono a far convertire al Cristianesimo anche il prefetto Filippo e il resto della famiglia, al servizio della quale lavoravano. Successivamente Eugenia parte per la città di Roma, per diffondere il più possibile la Parola del Signore e prima della partenza, la donna ordina ai santi di mettersi al servizio dell'amica Bassilia e di darle tutte le informazioni possibili sul Cristianesimo. Grazie ai fratelli, anche Bassilia diventa una seguace di Cristo. A causa di ciò, però, la donna viene denunciata dal fidanzato all'autorità romana e Insieme a lei vengono denunciati san Proto e san Giacinto. I tre allora subiscono un processo sommario, al termine del quale vengono condannati a morte. Dopo il loro martirio, san Proto e san Giacinto sono stati nominati Santi e la loro festa si celebra ogni anno l'undici Settembre.

LA FESTA PATRONALE

San Proto e san Giacinto sono annoverati tra i patroni del comune di Perugia. In questa cittadina, l'undici Settembre, si celebra una messa nella chiesa dedicata ai fratelli al servizio di Santa Eugenia. Nel corso di questa celebrazione, si ricorda la figura dei due schiavi, che scelsero di affrontare la morte, pur di non rigettare la loro fede in Cristo e al termine della celebrazione, i due simulacri dei Santi vengono portati in giro per le vie di Perugia. Nel comune umbro, in occasione, ci sono delle sagre, grazie alle quali la gente può assaggiare alcune specialità della zona, come la minestra di fave e le bruschette al tartufo.

I PATRONI DI PERUGIA

Perugia è il capoluogo della Regione Umbria. Questa città ha quasi 170 mila abitanti. Tra le architetture religiose più conosciute del posto, ci sono certamente La Cattedrale e la Basilica di San Pietro. La prima struttura è dedicata alla memoria di San Lorenzo ed è stata realizzata in stile gotico. Il Duomo infine conserva un anello nuziale, che si dice sia appartenuto alla Madonna. La Basilica invece è stata costruita con uno stile sia barocco che romanico, intorno al 996. L'edificio ha un campanile, che presenta alcuni elementi gotici.

A Perugia ci sono inoltre il Palazzo dei Priori, che ha un portale decorato con due statue, le quali rappresentano rispettivamente un leone e un grifo, e il Palazzo del Capitano del Popolo, che risale al periodo rinascimentale e che un tempo era un antico tribunale giudiziario. In questa città infine si possono visitare Corso Vannucci, che è stata anche una vecchia via risalente al periodo etrusco, e il Teatro Morlacchi, che è molto grande.

GLI ALTRI SANTI E BEATI DI OGGI

Oltre ai Santi Proto e Giacinto, l'undici Settembre si celebrano: San Leudino di Toul, San Deiniol e Sant'Elia Speleota. I Beati dell'undici Settembre sono: Maria Celeste Crostarosa e Ludovico IV di Turingia.

© Riproduzione Riservata.