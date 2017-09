SCONTRO FRA TRENI IN SVIZZERA/ Andermatt, 30 feriti nell’incidente ferroviario in stazione

Incidente ferroviario in Svizzera

Grave incidente ferroviario avvenuto pochi minuti fa in Svizzera, precisamente uno scontro tra due treni nella Stazione di Andermatt ce ha causato almeno 30 feriti e il timore di un attentato terroristico nei primi istanti dopo lo schianto. Secondo una nota diramata dalla compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn, si è trattato di un incidente di manovra che ha coinvolto un treno fermo al binario 2, composto di una locomotiva e cinque carrozze, sulla quale viaggiavano un centinaio di persone. «C’è stato un tamponamento allorché la locomotiva veniva spostata dalla fine del convoglio (nella direzione di Oberwald VS), alla sua testa, verso il passo dell'Oberalp, su un binario parallelo», spiega la nota della compagnia di treni. Sarebbero per la precisione 27 le persone ferite nell’incidente svizzero, nel canton di Uri anche se le loro condizioni non sono ancora note.

NON CI SONO VITTIME

Di certo, da quanto emerge dai primi commenti dei media elvetici, lo scontro fra treni non ha causato vittime e questa non può che essere una splendida notizia: il timore di un attentato è svanito per fortuna dopo qualche istante quando si è capito che l’origine dello scontro è stata una manovra sbagliata di un treno in partenza. «Una portavoce della polizia urana interpellata dall'Ats non è stata in grado di fornire informazioni sulle condizioni dei feriti e sull'entità dei danni. La polizia cantonale intende allestire una hotline telefonica per i famigliari dei passeggeri», spiega il quotidiano online svizzero Corriere del Ticino nella sua breaking news. Da ultimo, la polizia urana sta cercando di chiarire le esatte circostanze dell'incidente ed è stato interpellato anche il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI.

