STUDENTESSE VIOLENTATE DAI CARABINIERI?/ Firenze, uno dei due appuntati: "Ho fatto una cosa inqualificabile"

Firenze, studentesse violentate dai carabinieri (Foto: LaPresse)

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso delle due studentesse americane violentate a Firenze da due carabinieri. Uno dei due appuntati accusati di stupro si è detto «devastato» e consapevole di «aver fatto una cosa inqualificabile», mentre non sa spiegare perché si è «fatto trascinare in questa situazione». Le confidenze al suo difensore, avvocato Cristina Menichetti, sono state riportate dall'Ansa, secondo cui avrebbe detto più o meno le stesse cose, anche in termini diversi, al pm Ornella Gaelotti, titolare dell'inchiesta. Per il momento l'appuntato in questione, stando a quanto si apprende dal difensore, non ha ricevuto né avvisi di garanzie né notifiche per compimenti di atti di indagine. A proposito della ragazza americana che lo ha denunciato, ha spiegato che «non sembrava ubriaca, non barcollava, non puzzava di alcol, connetteva bene i discorsi». Inoltre, non credeva che «fosse così giovane: aveva un'aria più matura, vicino alla trentina di anni, mi sembrava più grande di età, più matura».

LA NOTIZIA SUI GIORNALI INTERNAZIONALI

Dagli Stati Uniti è arrivato subito il papà di una delle due ragazze violentate a Firenze. L'altra, che ha doppia cittadinanza (italiana e statunitense) ha nominato un legale, l'avvocato Gabriele Zanobini. Intanto anche la Procura Militare di Roma ha aperto un'inchiesta per i propri aspetti di competenza. Il caso delle due studentesse americane che hanno denunciato di stupro due carabinieri è stato trattato anche dai quotidiani internazionali, americani e non. Il Time però sbaglia nel titolo: parla di "poliziotti", ma ad essere accusati non sono agenti di polizia, bensì carabinieri. Il Daily Mail ha riportato i passaggi salienti della vicenda, mentre Abc News ha ripreso la notizia e citato la reazione delle autorità italiane, riportato le dichiarazioni del ministro della Difesa, Roberta Pinotti. La vicenda appare anche su Russia Today, ma è stata ripresa anche dal New York Post, Arab News e il Punjab News Express. Ne ha parlato anche Euronews producendo una videonotizia.

© Riproduzione Riservata.