Sciopero mezzi 12 settembre/ Roma, Atac e Tpl: domani protesta confermata anche per Cotral (info e orari)

Inizia per davvero l’anno sociale: con domani torna il maxi sciopero a Roma che ha segnato come sempre gli autunni e inverni precedenti con ingenti disagi per i cittadini e numerose giornate di protesta. I mezzi a Roma per il 12 settembre sono a forte rischio per lo sciopero indetto di 4 ore dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Contral sull’intera rete Atac, Roma Tpl e anche Cotral. «In relazione alla nota dell’ufficio stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento della procedura di sciopero, siamo qui a smentire quanto affermato. Le procedure sono assolutamente ancora in essere ed il prossimo appuntamento interlocutorio è fissato per i primi giorni della prossima settimana», in questo modo la Cgil ha smentito le notizie affermate dal Comune di Roma riguardo il congelamento dello sciopero trasporti pubblici. È stato invece confermato proprio oggi, alla riapertura degli uffici, la protesta sia dei sindacati nazionali per Roma Tpl che di Orsa e Contral per la rete Atac: ecco qui sotto tutti i dettagli.

INFO E ORARI PROTESTA ATAC, ROMA TPL E COTRAL

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti gli scioperi che agiranno domani nella Capitale, con il primo giorno “nero” di questo nuovo anno sociale appena cominciato: 8.30-12.30, sciopero di Orsa Tpl e Faisa Contral per la rete di bus, tram, metro e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo. Sempre domani e sempre dalle 8.30 alle 12.30, sciopero anche per Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, che interesserà i bus periferici gestiti dalla società Roma Tpl. È stato invece confermato anche per il servizio trasporti Cotral lo sciopero per la giornata di domani, con orari diversi da Atac e Tpl: protesta 24 ore, da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio – indetto dal sindacato Sul – Comparto Trasporti, e uno di 4 ore – dalle 12:30 alle 16:30 – indetto dall’organizzazione sindacale Cambia–Menti M410.

