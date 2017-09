TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.2 a L'Aquila (11 settembre 2017, ore 9:13)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

La terra continua a tremare in provincia dell'Aquila, dove anche nella notte è stato registrato un nuovo terremoto dalla Sala Sismica INGV di Roma. La scossa si è verificata a 5 km a Est di Pizzoli, 17 minuti dopo la mezzanotte. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 registrato nelle seguenti coordinate geografiche: 42.42 di latitudine e 13.35 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato a soli 9 km a Nord Ovest di L'Aquila, a 39 km a Sud Ovest di Teramo ed a 60 km a Est di Terni. Ecco quali sono stati i comuni prossimi all'epicentro e che hanno avvertito distintamente la nuova scossa di terremoto: Barete (AQ), L'Aquila (AQ) e Scoppito (AQ). Appena fuori la "zona rossa" la scossa è stata avvertita anche a Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Lucoli (AQ), Montereale (AQ), Tornimparte (AQ), Campotosto (AQ), Crognaleto (TE), Fossa (AQ), Ocre (AQ) e Poggio Picenze (AQ).

L'AQUILA, SCOSSA DI 3.7 A SCURCOLA MARSICANA

A destare particolare apprensione, era stato ieri sera un nuovo terremoto verificatosi poco prima delle 22:00 a 3 km a Nord Ovest di Scurcola Marsicana, sempre in provincia dell'Aquila. In quel caso si era trattato di un forte sisma di magnitudo 3.7, sebbene inizialmente INGV avesse parlato di 3.9. La paura tra gli abitanti delle zone colpite dal nuovo sisma è stata naturalmente tanta, ma fortunatamente non sarebbero stati evidenziati danni a cose e/o persone, sebbene molte persone si sono riversate in strada in via precauzionale, decidendo in alcuni casi di trascorrere la notte fuori. Sempre in via precauzionale, oggi molte scuole dei comuni interessati dal sisma (Avezzano, Tagliacozzo e la stessa Scurcola Marsicana) resteranno chiuse, facendo così slittare il primo giorno del nuovo anno scolastico. Oltre all'Aquila e nel Reatino, la scossa di terremoto di ieri sera è stata avvertita anche nella periferia di Roma. Secondo gli esperti dell'INGV, il terremoto di Scurcola Marsicana non avrebbe alcun legame con il sisma del 24 agosto 2016, né con quello dell'Aquila del 6 aprile 2009. A tal proposito è stato proprio Carlo Doglioni, presidente dell'INGV a dichiarare, come riporta RaiNews: "Sicuramente si è attivata un'altra struttura". Certamente la situazione sarà tenuta sotto controllo anche nei giorni a venire, al fine di comprendere se si sia trattato di una sequenza o di un evento isolato.

