Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, il monito di Papa Francesco: “mai abituarsi al male”

Mentre il mondo intero sta cercando di capire/intervenire per scongiurare la terza guerra mondiale tra Corea del Nord e “gli altri” legati all’Onu (Cina, Russia, Usa, ma anche Ue e Sud Corea), ieri Papa Francesco è tornato sul rischio di guerra nucleare e minaccia globale che attanaglia non solo il Pacifico ma l’intero globo. In un messaggio mandato ai partecipanti dell’incontro organizzato dalla Comunità Sant’Egidio a Munster (Germania), “Strade di Pace”, è stato una volta di più chiaro e netto: «Di fronte alla irragionevolezza di chi profana Dio seminando odio di fronte al demone della guerra, alla follia del terrorismo, alla forza ingannevole delle armi, c’è solo un’alternativa: la pace». Francesco cerca di risvegliare quel senso e spirito che ogni uomo ha, magari nascosto, al fondo del proprio cuore: «Mi rivolgo ai responsabili politici e civili, tenuti a promuovere la pace per tutti, oggi e nell’avvenire, ma soprattutto alle religioni chiamate con la preghiera e con l’impegno concreto, umile e costruttivo, a rispondere a questa sete, a individuare e aprire, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, strade di pace, senza stancarsi».

Soprattutto la preghiera, perché essa è la radice della pace». Da ultimo, Bergoglio ricorda che l’idea di stessa di guerra è antitetica al desiderio umano di pace e tranquillità nel proprio cammino di vita, già piuttosto complesso e drammatico di suo: «Essere e vivere come gente di pace che testimonia e ricorda che Dio detesta la guerra, che la guerra non è mai santa, che mai la violenza può essere commessa o giustificata in nome di Dio. Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è restare indifferenti, così che le tragedie dell’odio cadano nell’oblio e ci si rassegni all’idea che l’essere umano sia scartato e che gli vengano anteposti il potere e il guadagno»; e in chiusura, ancora, «sempre ascoltare il dolore dell’altro, farlo proprio, senza lasciarlo cadere e senza abituarvisi: mai al male bisogna abituarsi, mai ad esso bisogna essere indifferenti».

NUOVO AVVERTIMENTO A TRUMP

Con parole dure che suonano per l’ennesima volta come una minaccia - e che andrebbero lette più a fondo per comprenderle davvero - la terza guerra mondiale a parole è ancora più vicina: la Corea del Nord manda altri messaggi agli Usa, ma forse suonano più come un codice cifrato per gli “alleati” commerciali Cina e Russia. «Noi andiamo avanti e le sanzioni non ci “colpiscono”, voi che fate?», potrebbero suonare così le parole non dette dal regime. Le frasi invece vere e pubblicate dall’agenzia di stato KCNA sono suonate così ieri sera da Choe Hui-chol, vice ministro degli Affari esteri, nell’incontro con gli ambasciatori stranieri in Corea del Nord. «Ora gli Stati Uniti stanno ancora facendo osservazioni irresponsabili sul fatto che la Rpdc vuole una guerra e che ignori la volontà della comunità internazionale», spiega il ministro di Kim Jong-un. «Non faremo nemmeno un passo indietro dalla strada intrapresa, ma continueremo a rafforzare la deterrenza nucleare di autodifesa per difendere il nostro governo e il popolo dalla minaccia della guerra nucleare degli Stati Uniti (…) Gli Stati Uniti non dovrebbero mai dimenticare la posizione della Rpdc come potenza nucleare a pieno titolo (…) e la Rpdc continuerà a sorvegliare ogni movimento degli Stati Uniti» (fonte AgcNews). Insomma, un bel “chi va là” per Trump e compagnia che ora dovrà capire come reagiranno per davvero Pechino e Mosca che all’Onu hanno chiesto di non produrre sanzioni contro Pyongyang, ma neanche attacchi militari. Dunque, che fare? (agg. di Niccolò Magnani)

