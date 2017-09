Allerta meteo arancione/ Maltempo in Calabria, Basilicata e Veneto: persistono i rovesci (ultime notizie oggi)

Allerta meteo arancione

Persiste il maltempo sull'Italia, quindi anche l'allerta meteo arancione: nelle prossime ore la perturbazione in atto sul nostro Paese insisterà sulle regioni peninsulari portando nuove precipitazioni al Sud e sul medio Adricato, in particolare in Abruzzo. Da questa notte invece c'è stato un nuovo impulso di instabilità al Nord-Est con rovesci e temporali, oltre che un rinforzo dei venti nord-orientali. Per queste ragioni il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli precedenti. Dalle prime ore di oggi, martedì 12 settembre, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per la giornata di oggi, martedì 12 settembre, è stata valutata un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte del Veneto. Allerta gialla invece sul resto della Basilicata e del Veneto, sulla Campania, su gran parte dell'Abruzzo, sul Friuli Venezia Giulia e su alcuni settori di Toscana e Lombardia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, da qui la discesa in campo della Protezione Civile con il livello di allerta meteo. Piogge e locali temporali sono previste anche su Triveneto e Emilia Romagna, mentre altrove è previsto per oggi bel tempo con cielo poco nuvoloso. A causa dei mesi di siccità comunque il terreno è ancora secco su alcune zone, quindi le precipitazioni abbondanti non riusciranno ad essere assorbite subito dal suolo. Di conseguenza vi è l'alta probabilità del verificarsi di allagamenti e alluvioni lampo.

