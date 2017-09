Autostrade / Bollettino traffico e viabilità: coda di 5 km sulla A1 (ultime notizie, oggi 12 settembre 2017)

Autostrade, bollettino traffico (foto LaPresse)

Quello di oggi, martedì 12 settembre 2017, è un bollettino del traffico pesantemente condizionato dall'incidente verificatosi sulla A1 Milano-Napoli questa mattina. Come comunicato in un aggiornamento visibile sul portale della società Autostrade per l'Italia, "Sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze, chiuso in precedenza per un incidente avvenuto all'altezza del km 508 alle ore 5. Si tratta di un mezzo pesante che ha sbandato compiendo un salto di carreggiata e disperdendo il carico. Si è formata una coda di 5 km, in diminuzione, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, dove si transita su sue corsie. Di conseguenza consigliamo di uscire a Ponzano Romano e rientrare in autostrada a Magliano Sabina dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci sono ripercussioni anche in direzione di Roma dove si è formato 1 km di coda, in diminuzione, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, dove si transita su due corsie. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico-sanitario".

A26, CODA DI UN KM

I disagi sulla viabilità e il traffico autostradale non riguardano soltanto l'A1 Milano-Napoli. Il sito autostrade.it informa che è venuta a formarsi una coda di 1 km sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al km 14 in direzione Gravellona Toce. La coda si è creata nello specifico tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone a causa di un incidente. Disagi anche sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, dove al km 143.4 in direzione Monte Bianco si segnala la chiusura del tratto compreso fra Courmayeur sud e Raccordo A5/SS26 dir per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. Chiusura riservata alla A3 Napoli-Salerno, dove al km 3.6 in direzione Reggio Calabria, Autostrade per l'Itallia dà conto di una coda tra Napoli Via Marina e Bivio A3/A1 Milano-Napoli per lavori in corso.

