INCIDENTE STRADALE/ Milano, ragazzini investiti sulle strisce: grave 15enne

Un incidente stradale che rischia di trasformarsi in tragedia: è questa la descrizione dell'evento occorso a via Zurigo a Milano, in zona Bisceglie. Come riportato da Milano Today, intorno alle ore 15 di ieri, un ragazzino di 15 anni e la sua compagna di 13 stavano attraversando le strisce pedonali quando all'improvviso si sono visti centrare da un motociclista alla guida di una Triumph al semaforo all'incrocio con via Basilea. L'uomo alla guida della moto, un quarantunenne, pur frenando non è riuscito ad evitare l'impatto e ha immediatamente dato l'allarme. Per quanto riguarda la bambina, dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni sono migliorate subito. Al contrario il ragazzino ha riportate ferite e traumi gravi e attualmente è in prognosi riservata. Saranno le telecamere di sorveglianza, con ogni probabilità, ad aiutare i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente e a capire se a causare l'incidente è stato uno stop al semaforo non rispettato: se dai giovani o dal motociclista è ancora da capire.

SONDRIO, TIR SI RIBALTA

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale verificatosi via Stelvio a Delebio (Sondrio), nel tratto che porta a Piantedo avente protagonista un tir che si è ribaltato poco prima delle ore 9 di ieri. Alla guida del camion un uomo di 70 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il traffico non ha subito particolari disagi dal momento che il tir si è ribaltato a bordo strada, riversando il carico che trasportava a al di là della carreggiata. Sul luogo del sinistro sono intervenute le compagnie dei Vigili del Fuoco della sede di Morbegno e di Sondrio, che per sollevare il camion hanno utilizzato un autogru. Il loro intervento è terminato soltantoo verso le 14, quando il recupero dell’automezzo si è reso possibile. Un incidentre stradale, dunque, potenzialmente letale risoltosi fortunatamente in un nulla di fatto.

