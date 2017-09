IPHONE X 8 APPLE IOS 11/ Diretta streaming video Keynote: oggi la presentazione ufficiale del nuovo melafonino

Apple presenta iPhone X e 8

Il giorno X è arrivato, anzi il giorno dell'iPhone X: l'attesa sta per finire, perché Apple oggi, martedì 12 settembre 2017, presenterà il nuovo smartphone top di gamma. Per l'occasione è stato organizzato un Keynote ancor più speciale: il melafonino compie dieci anni e per festeggiare l'evento sono state pensate tantissime novità. Partiamo però dal rebus sul nome: si chiamerà iPhone X o 8? Ci sarà una netta distinzione, per una serie di ragioni: l'idea di Apple è di proporre per il decennale un prodotto diverso, speciale, che esca dagli schemi. Considerando che verranno presentati tre versioni, la nomenclatura X sarebbe più giusta, visto che rappresenta il 10 nei numeri romani, dopo l'8 e l'8 Plus. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, il nuovo iPhone avrà cornici ridotte, quindi lo schermo occuperà buona parte della superficie frontale. Sarà quindi "borderless" come gli altri dispositivi di fascia alta. Il display invece sarà da 5.8 pollici. La piattaforma hardware garantirà prestazioni di alto livello, anche grazie all'ottimizzazione software garantita da iOS 11, il nuovo sistema operativo targato Apple.

IL REBUS PREZZI

Si preannuncia ricco di novità l'evento di oggi in casa Apple: tutti gli occhi saranno puntati su iPhone X. Il nuovo melafonino ha una missione commerciale molto importante: deve respingere la temibile avanzata dei brand cinesi. La Apple deve infatti guardarsi le spalle da Huawei, senza trascurare la concorrenza rappresentata da Samsung. La prima domanda che si pongono comunque gli amanti del mondo iPhone e Apple quando viene presentato un nuovo dispositivo è una sola: quanto costerà? Qui i dubbi sono maggiori. L'iPhone dovrebbe essere commercializzato nei tagli da 64GB, 256GB e 512GB, quindi si potrebbe partire da mille euro per la variante base, ma le indiscrezioni preannunciano cifre superiori. L'iPhone 8 Plus potrebbe essere proposto a 939 euro, quindi con il prezzo di listino attuale dell'iPhone 7 Plus, ma così il nuovo melafonino potrebbe "cannibalizzare" il fratello minore. Questo aspetto verrà definitivamente chiaro oggi durante il Keynote.

COME E DOVE SEGUIRE IL KEYNOTE

Quasi tutto pronto per il Keynote della Apple nel nuovo campus di Cupertino, presso lo Steve Jobs Theatre. Oggi verranno presentati i nuovi iPhone 8, 8 Plus e iPhone X. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming per tutti gli appassionati dei melafonini. Ogni evento Apple attira i riflettori su di sé, ma quello di quest'anno è ancor più importante perché si festeggia il decimo anniversario dell'iPhone. Appuntamento alle 10.00, quando però in Italia saranno le 19. Chi non vuole perdere l'evento in diretta streaming potrà seguire la presentazione sul sito della Apple, che ha messo a disposizione una pagina dedicata proprio all’evento (a questo link). Il live streaming dell'evento sarà disponibile quindi sia per gli utenti Apple che su PC Windows. L'evento, che durerà circa due ore, darà spazio anche all'Apple Watch 3, alla nuova Apple Tv 4K e alla nuova gamma di prodotti software per dispositivi mobile e Mac.

