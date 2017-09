Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 12 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 109/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Primo appuntamento della settimana con Superenalotto, Lotto e 10eLotto, che questa sera ritorneranno con il nuovo concorso. I giocatori italiani sono già in posizione per scoprire quali saranno i numeri vincenti e soprattutto se saranno fra gli appassionati a festeggiare. I premi sono davvero tanti e tutti molto ricchi: fanno gola fin dagli esordi dei giochi Sisal. Ad alimentare le speranze e le aspettative è anche la statistica dell'ultima estrazione, che si è rivelata fortunata per tanti giocatori. Il 10eLotto ha premiato infatti un appassionato della provincia di Cosenza, di Castiglione Cosentino, che con un 6 Oro è riuscito a realizzare un premio che supera i 53 mila euro. Il bottino è stato conquistato grazie alla modalità frequente. Aria di festa anche in provincia di Napoli, a Frattaminore, e nella Capitale, dove sono state indovinate due vincite gemelle da circa 32 mila euro cadauna. Il Lotto ha posizionato invece al primo posto delle vincite un fortunello di Marino, in provincia di Roma, che è riuscito a centrare una quaterna, quattro terni e sei ambi per un valore di più di 50 mila euro. Secondo posto invece per un giocatore della provincia di Salerno, di Roccadaspide, che ha portato a casa un premio che supera i 25 mila euro. Terzo posto infine per la provincia di Catanzaro: un appassionato di Stalettì ha vinto 21 mila euro in premio.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono pronti per assistere alla nuova estrazione, ma molti si sono di sicuro dimenticati di registrare la propria schedina. Fra impegni di lavoro e di famiglia può sfuggire infatti l'appuntamento con il gioco Sisal, senza sottovalutare la difficoltà di individuare dei numeri da giocare. Anche per questo la nostra Rubrica non vi abbandona in un giorno così speciale ed interrogherà per voi la smorfia napoletana. Oggi parleremo di birra e creatività. Sembra che uno studio scientifico abbia trovato una connessione fra la bevanda maltata e l'estro creativo delle persone, anche se si parla ovviamente di un consumo moderato, pari ad un boccale. La ricerca è iniziata per via di uno dei luoghi comuni sulla birra e sugli effetti dell'alcool in generale, riguardo al pensiero creativo. In fase di sperimentazione, il controllo esecutivo dei partecipanti è diminuito a favore di una prestazione cognitiva, influenzando addirittura le capacità di pensiero. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la birra, 5, la creatività, 8, il pensiero, 80, l'alcool, 44, e l'assunzione, 46. Come Numero Oro scegliamo invece il legame, 13.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto e Jackpot continuano a regalare fortuna a tutti gli italiani: questa sera ci sarà il primo concorso della settimana. In palio ci sarà non solo il montepremi, del valore di circa 32,2 milioni di euro, ma anche tutte le quote minori. Dopo un'apparizione temporanea nell'ultima estrazione, il 5+1 ritorna fra le fila degli assenti al fianco del 5+. Il premio maggiore è stato donato quindi dal 5 ai suoi tre vincitori, che hanno realizzato oltre 65 mila euro. Altri tre appassionati hanno centrato il 4+, con un premio che supera i 34 mila euro, mentre 91 giocatori hanno indovinato il 3+. Il premio in questo caso è stato di 2.826 euro. 576 i tagliandi vincenti che hanno registrato il premio del 4, con un valore pari a 341,48 euro, mentre 28,26 euro sono stati destinati dal 3 a ciascuno dei suoi 21.131 vincitori. Aumenta, anche se di poco, il premio del 2, che ha distribuito i suoi 5,87 euro a 317.268 giocatori. Per le quote standard, il timone spetta come sempre al 2+ da 100 euro, vinto da 1.361 appassionati. 10 euro invece per tutti gli 8.907 giocatori che hanno azzeccato l'1+, contro i 21.334 vincitori che hanno portato a casa 5 euro a testa grazie allo 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot aspetta solo di conoscere il suo destino, così come tutti gli appassionati del SuperEnalotto. Il montepremi continua a sfuggire a quanti cercano di catturarlo lungo la strada dell'estrazione, un'impresa che verrà affrontata anche in occasione dell'appuntamento di questa sera. L'incognita non riguarda tuttavia solo l'estrazione del primo premio in palio, ma anche la modalità con cui spenderlo. Per fortuna la nostra Rubrica è ormai un'esperta nel rintracciare il progetto migliore presente su KickStarter, nella speranza di alleggerire il compito a tutti gli appassionati. Oggi parliamo di ExoLife Finder, un telescopio di nuova generazione in grado di rintracciare la vita nei vicini exopianeti. ELF, l'acronimo usato per il dispositivo, è il primo al mondo che riesca a trovare oceani e continenti in un raggio di 120 trilioni di miglia dalla Terra. Un compito ambizioso, anche se il goal scelto per l'iniziativa è del tutto raggiungibile. In 26 giorni di tempo si devono infatti raggiungere 35 mila euro, ma già oltre 12 mila sono stati versati! Prima di scoprire se potremo spendere il nostro bottino, scopriamo i numeri vincenti di oggi: l'attesa sta per finire!

