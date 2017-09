Solfatara, cos’è?/ Video, perché è pericolosa e come può uccidere

Vulcano, immagini di repertorio (Foto da Pixabay)

Da oggi, la Solfatara di Pozzuoli sarà tristemente associata alla morte di un bambino di 11 anni e dei suoi genitori, scivolati in un cratere e morti probabilmente a causa delle esalazioni dei gas. Eppure, solo recandosi sul sito della Solfatara, si capisce come in realtà uno dei 40 vulcani del complesso dei Campi Flegrei avrebbe dovuto offrire "l'occasione per una tranquilla passeggiata in un'area ricca di verde naturale, al riparo dagli abituali rumori della città". Così non è stato. Ma di cosa parliamo quando ci riferiamo alla Solfatara di Pozzuoli? Nello specifico si tratta di un antico cratere vulcanico attivo ma in stato quiescente, che da circa due millenni si caratterizza per la presenza di un'attività di fumarole d'anidride solforosa, getti di fango bollente ed elevata temperatura del suolo. La Solfatara di Pozzuoli, come si legge sul portale ad essa dedicata, presenta un’estensione di circa 33 ettari e consente di ammirare "noti fenomeni vulcanici, quali le fumarole, le mofete ed i vulcanetti di fango, anche di zone boschive e di zone di macchia mediterranea nonchè di alcune singolarità naturali, geologiche, botaniche e faunistiche".

LE ESALAZIONI

La maggior parte degli esperti è concorde nel dire che la famigliola spezzata dalla Solfatara di Pozzuoli ha perso la vita dopo essere precipitata in una voragine vulcanica per via delle esalazioni di gas. Ma qual è lo scenario che presumibilmente si sono trovati di fronte i malcapitati? Come riportato da Lettera43, all'interno delle esalazioni si trovano sali come il realgar, il cinabro e l'orpimento. Il gas ha l'odore tipico di uovo marcio caratteristico di rocce e vapori a forte composizione di zolfo. Altra caratteristica dell'area circostante è la presenza di terra bianca sulle colline posizionate attorno alla Solfatara: i romani le chiamavano non a caso Colles leucogei, alludendo proprio a questa particolarità determinata dall'azione disgregante esercitata dal vapore acqueo ricco di gas solforosi. Le principali attrattive dell'area sono la Fangaia (nelle cui vicinanze si è consumata la tragedia), la Bocca Grande (la fumarola principale), il Pozzo dell'acqua minerale e le vecchie Stufe (saune naturali).





