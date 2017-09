TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Messina, sisma M 2.0 (ore 9:35, 12 settembre 2017)

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Terremoto in mare aperto nel Mar Tirreno poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 12 settembre 2017. A darne nota è la sala simica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha segnalato una scossa di magnitudo 2.9 sulla scala Richter alle ore 00:44. L'epicentro del terremoto è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche 39.36 di latitudine e 15.18 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. Vista la distanza dell'epicentro dalla costa, il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione dell'entroterra. La città più popolosa e allo stesso tempo più vicina all'origine del sisma è Cosenza, distante per la precisione 93 km. Non si segnalano danni a cose e/o persone.

MESSINA, SISMA M 2.0

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 sulla scala Richter si è verificata in provincia di Messina. Come riportato dal consueto report diramato dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 38.09 di laitudine e 15.05 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità di 8 km nel sottosuolo. Questo l'elenco completo dei comuni situati nel raggio di 15 km dall'origine del movimento tellurico: Basicò (ME), Oliveri (ME), Falcone (ME), Tripi (ME), Furnari (ME), Mazzarrà Sant' Andrea (ME), Montalbano Elicona (ME), Librizzi (ME), San Piero Patti (ME), Patti (ME), Montagnareale (ME), Novara di Sicilia (ME), Rodì Milici (ME), Terme Vigliatore (ME), Raccuja (ME), Castroreale (ME), Sant'Angelo di Brolo (ME) e Ucria (ME).

