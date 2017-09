Terza Guerra Mondiale/ Rapporto Onu: “Corea del Nord e Siria lavorano insieme su armi chimiche”

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

“Corea del Nord e Siria, insieme, al lavoro su armi chimiche”: la terza guerra mondiale si allarga ancora di più, almeno a livello di estrema emergenza “potenziale”. In attesa delle nuove sanzioni che l’Onu dovrebbe approvare a breve sul fronte della Corea del Nord, un elemento nuovo ha inquietato una comunità internazionale già di per suo intimorito dalla minaccia di una terza guerra mondiale. Ieri sera un gruppo di otto esperti delle Nazioni Unite - incaricati da mesi di monitorare lo stato delle sanzioni contro Pyongyang - hanno rivelato quella shoccante ipotesi di alleanza strategica. «La Corea del Nord starebbe lavorando con la Siria per sviluppare il suo programma di armi chimiche e di missili balistici»: è questo l’allarme lanciato dall’Onu su una stravagante ma ipotetica cooperazione Pyongyang-Damasco sul fronte chimico-balistico. Come ha riportato fedelmente L’Indro proprio ieri sera, il rapporto complesso presentato dai ricercatori Onu vede l’implicazione di vari Paesi “spia” della presunta alleanza strategica. In sostanza, due Paesi Onu avrebbero intercettato carichi diretti in Siria dalla Corea del Nord: inviati dalla Mining Development Trading Corp nordcoreana (Komid, principale esportatore di materiale collegato al programma di armi convenzionali e missili balistici) e ricevuti dal Centro di ricerche e studi scientifici siriano. Quello stesso centro di ricerche sospettato dalle autorità Ue e Usa di essere il principale responsabile del programma di armi chimiche del regime di Assad. Insomma, un’ipotesi allarmante e inquietante che troverebbe il giusto spazio in una spy story ma che purtroppo richiama alla realtà molto più di quanto non si possa pensare. Si attendono svolgimenti anche per capire cosa davvero bolle in pentola per i prossimi mesi di complessa e fragilissima tenuta internazionale.

SEUL, “OLIMPIADI 2018 NON SONO A RISCHIO”

Se lo dice il sindaco di Seul allora… intendiamoci, non abbiamo nulla contro il sindaco Park Won-soon ma stando in pieno clima da terza guerra mondiale con lanci missili balistici praticamente ogni due settimane e con test nucleari in corso con la vicina Corea del Nord, dire che «per le Olimpiadi Invernali del 2018 in Sud Corea non ci sono rischi per la sicurezza», forse è leggermente azzardato. Almeno guardando la situazione ad oggi: siamo alla vigilia di nuove sanzioni Onu contro Pyongyang che ha giurato di rispondere con attacchi questa volta reali, senza più test. Sarà sicuramene un tentativo propagandistico di Pyongyang, ma dire che la situazione è tutta tranquilla forse ripetiamo è un po’ azzardato. «Le Olimpiadi invernali del 2018 in Corea del Sud «saranno giochi molto sicuri. State tranquilli, sono 70 anni che conviviamo con le minacce della Corea del Nord - ha aggiunto il sindaco di Seul - non crediamo che siano minacce reali». Le olimpiadi si terranno ad inizio 2018 e ora di quel tempo si spera che almeno la situazione diplomatica sia impostata: se così non fosse, altro che sicurezza, vorrà dire che lo scontro potrebbe essere già in atto e le Olimpiadi in Sud Corea potrebbero essere sì a serio rischio.

