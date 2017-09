AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: due incidenti in A32 (ultime notizie, oggi 13 settembre 2017)

Traffico Autostrade- La Presse

C'è stato un doppio tamponamento sull'autostrada Torino-Bardonecchia A32 nella giornata di ieri. Questo ha portato a traffico intenso e a delle situazioni difficili da gestire. Il primo è stato un tamponamento tra un camion di grosso calibro e un'automobile con il rovesciamento del carico ferroso del mezzo pesante sulla carreggiata. Ovviamente questo ha portato non pochi problemi con l'obbligo di sistemare la situazione con grande perizia prima di regalare nuovamente una viabilità tranquilla. In questo incidente c'è stata una sola persona che è rimasta ferita in maniera lieve. Il secondo incidente invece ha invece visto coinvolte ben tre automobili ed è stato provocato, spiega TorinoToday.it, dai rallentamenti che sono stati causati dal primo problema. Vedremo se nella giornata di oggi, mercoledì 13 settembre 2017, ci saranno ancora disagi su questi tratti in questione legati proprio agli incidenti.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte che ha portato alla giornata di oggi mercoledì 13 settembre 2017. La prima situazione si è verificata sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo Mare con la chiusura tra Assergi e San Gabriele-Colledara fino alle ore sei. Stesso orario anche sull'A12 Genova-Livorno dove al chilometro 41.1 direzione Genova troviamo chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna e sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce tra Arona e il bivio A26/SS 34 Lago Maggiore. Invece fino alle ore cinque troveremo chiuso il tratto tra Ponte Chiasso e Como centro al chilometro 33.8 direzione Lainate sull'A9 Lainate-Svizzera. Sarà così importante per quanto riguarda queste situazioni controllare il portale istituzionale Autostrade.it che regala degli aggiornamenti in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli per evitare il traffico.

