DISABILE REAGISCE ALLO SCIPPO/ Torino, video: insegue, blocca ladro con la carrozzina e lo fa arrestare

Disabile reagisce allo scippo (da video Youtube)

Il ladro credeva di mettere a segno senza particolari problemi il suo scippo ai danni di un anziano disabile, ma per il malvivente non è andata affatto come sperava. E' quanto avvenuto a Torino nei giorni scorsi, dove un uomo di 66 anni affetto da distrofia muscolare, nonostante la sua disabilità è riuscito a reagire ad un tentativo di scippo nei suoi confronti, a bloccare con la sua carrozzina il ladro ed a farlo arrestare. Coraggio e sangue freddo, tutte doti che il malvivente aveva certamente sottovalutato quando ha scelto la sua "vittima perfetta" ma che invece il disabile ha dimostrato di avere, intervenendo quando ha capito le vere intenzioni dell'uomo che lo aveva puntato in sella al suo scooter. A raccontare la sua storia è FanPage.it: tutto si sarebbe svolto alcuni giorni fa davanti all'Auchan di corso Romania, nel capoluogo Piemontese. Il 66enne sulla sua carrozzina semovente stava andando a fare compere quando si è imbattuto nel malvivente. Ad avere la peggio, alla fine, è stato proprio quest'ultimo.

L’INTERVENTO DEL DIPENDENTE AUCHAN

Francesco Mellace, il ladro in sella al suo scooter, non credeva di poter incontrare problemi quando ha scelto come vittima predestinata un diversamente abile. Una preda fin troppo facile per i suoi gusti, tanto da essere certo di poter concludere presto il suo malaffare. Ecco allora che gli si sarebbe avvicinato con il suo mezzo su due ruote chiedendo al 66enne: "Scusi, mi cambia 20 euro con due banconote da 10?". L'uomo sulla carrozzina non ha esitato, estraendo fuori il suo portafogli che però gli sarebbe stato prontamente strappato dalle mani dal malvivente, fuggendo con il suo mezzo. Credeva certamente di farla franca e sarà rimasto senza parole nel constatare la pronta reazione del disabile che non è rimasto di certo a guardare. L'uomo lo ha così inseguito con la carrozzina fino a chiudergli la strada bloccandolo e facendo terminare la sua corsa contro un dissuasore. Dopo essere stato urtato dalla carrozzina, il malvivente 40enne sarebbe caduto rovinosamente a terra. In aiuto del disabile, come si può notare dal video, è prontamente giunto un dipendente del supermercato vicino che, dopo aver recuperato il portafogli della vittima ha allertato subito i carabinieri. Dopo il loro arrivo, gli agenti del Nucleo Radiomobile hanno dichiarato il ladro in arresto.

© Riproduzione Riservata.