Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 236/2017)

Quali sono i numeri estratti di SiVinceTutto SuperEnalotto? Questa è la domanda più importante che si pongono gli appassionati di questo concorso speciale del Superenalotto, prima di chiedersi se hanno vinto. Del resto le due questioni sono estremamente interconnesse, ma noi siamo pronti a rispondere. Infatti seguiremo in diretta l'estrazione per fornirvi quanto prima la combinazione fortunata, permettendovi così di verificare la vostra giocata. Tra non molto sarà disponibile, ma la caccia ai numeri vincenti è già partita online e in ricevitoria con le giocate dell'ultimo minuto. Partecipare è l'unico modo per tentare la dea bendata, ma dovrete farvi trovare pronti per l'eventuale appuntamento con la fortuna. Poi bisognerà coltivare la speranza che non sia la controparte a disertarlo. Solitamente è molto impegnata, ma sebbene non abbia regalato la vincita più grande, è stata particolarmente generosa con chi ci è andato vicino: ad ognuna delle 10 vincite per il "5" sono andate 1.411,51 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Indovinare tutti i numeri vincenti è l'unica strada percorribile per trionfare a SiVinceTutto Superenalotto. Qualcuno stasera riuscirà ad azzeccare la sestina fortunata? I modi per vincere però sono diverse, perché questo gioco offre diverse categorie: si può vincere con il 5, come vi abbiamo raccontato poco sopra, ma anche con il 4, il 3 o realizzando solo il 2. L'obiettivo è fare il 6, ma altrimenti si può ripiegare con le altre categorie. I vari importi comunque sono legati all'eventuale realizzazione del 6. Se viene realizzato, al fortunatissimo viene riservato il 40,27% del montepremi, mentre le cose cambiano per gli altri: al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Cosa accade invece se nessuno realizza il "6"? Le percentuali cambiano così: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ora però i numeri su cui bisogna concentrarsi solo quelli vincenti, poi eventualmente su quelli relativi agli importi delle vincite. A tal proposito, vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 235 sono stati 21-54-57-61-62-73. Se siete impazienti di conoscere quelli nuovi, sappiate che arriveranno presto.

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

