IPHONE X/ Apple ‘sfonda’ il futuro nel segno di Steve Jobs: prezzo, info e i nuovi iPhone 8 e 8Plus ‘wireless’

Il nuovo Apple iPhone X (LaPresse)

Il sipario del Keynote ieri sera è stato alzato e sotto non c’erano solo le novità “di rito” della Apple: è l’iPhone X ad aver catalizzato l’attenzione, con sapiente capacità di creare l’attesa giusta voluta da Apple in tutti questi mesi di vigilia. Il futuro, la novità, il cambiamento: un qualcosa che Steve Jobs avrebbe sicuramente apprezzato e per quello - nel nuovo Apple Park dedicato proprio al grande fondatore della Mela - ieri il keynote 2017 si è rivelato il più “innovativo” da qualche anno a questa parte. Forse proprio da quando Tim Cook ha preso il posto del compianto predecessore. Ora non resta che capire se a livello operativo, pratico e commerciale la nuova creazione “del futuro” lanciata da Apple avrà lo stesso geniale successo delle “opere” di Steve Jobs (ma il primo verdetto è così così con Wall Street fredda davanti al nuovo dispositivo per celebrare i 10 anni di iPhone, addirittura il titolo Apple è già in negativo). L’iPhone X di certo cambia e molto rispetto alle “versioni aggiornate” di iPhone 8 e 8Plus, anch’essi presentati ieri ma con molta meno enfasi. Gli occhi erano tutti per l’X Factor di Cupertino. Con il display retina e uno schermo da 5,8 pollici, il nuovo iPhone X è dotato del riconoscimento facciale che manda in netta pensione il pulsante "home”. Qui tutte le novità presentate ieri con anche le caratteristiche operative dei nuovi iPhone: inoltre, da sottolineare per chi voglia impegnare meno euro per un nuovo smartphone, i nuovi 8 e 8Plus sono da un lato la continuazione della tradizione a metà tra il “vecchio” e “l’X”, dall’altro presentano la novità della tecnologia wireless. I nuovi iPhone 8 si potranno caricare con senza fili, con appositi dispositivi che verrano usati come base per appoggiarvi sopra gli smartphone della Mela. Da ultimo il prezzo: qui sotto le specifiche per l’iPhone X, per i “vecchi” 8 invece si parte da 699 dollari per il modello di iPhone 8 da 64 GB e si arriva a 849 dollari per quello da 256 GB.

PREZZO IPHONE X IN ITALIA

Tre, due, uno… il countdown è finito ieri sera e il Keynote Apple ha aperto i battenti. Tra le ultime attese novità, sul fronte italiano, ci sono i tantissimi curiosi sull’eventuale e futuro prezzo dell’iPhone X Edition, il vero fiore all’occhiello della nuova stagione Apple in rampa di lancio ieri sera. L’ufficialità è arrivata solo in dollari, anche perché in Italia l’iPhone X arriverà forse solo da dicembre (mentre in altre parti del mondo sarà disponibile già dal 3 novembre). 999 dollari per il prezzo di partenza con versione base, decisamente “altino” rispetto alle ultime uscite Apple. Il primo vero e proprio rumor riguardo il prezzo del pezzo pregiato della decennale presenza di iPhone nel mondo hit-tech italiano e mondiale, è arrivato da iSpazio: «Il noto giornalista e conduttore televisivo, Olivier Frigara, ha da poco affermato che il prezzo di iPhone X sul territorio francese avrà un prezzo base di 1099€», scrive il blog esperto di Apple e prodotti della mela. Siccome di media in Italia il corso degli smartphone Apple hanno circa 30 euro in più della media europea, nel nostro territorio il prezzo del nuovo iPhone X (che potrebbe uscire da dicembre, ndr) potrebbe attestarsi sui 1129 euro. In particolare, «I modelli con memoria interna superiore avranno un costo di 1.239 euro per il presunto modello da 128 GB e 1.349 euro per il modello da 256 GB, il che di fatto ne farà il telefono Apple non solo più bello e potente di sempre ma anche il più costoso!».

iPhone X. Il futuro può cominciare. — Apple (@Apple) 12 settembre 2017

