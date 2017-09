Incidente stradale/ Padova, auto contro camion: due morti nella notte (oggi 13 settembre 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

È gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte nella provincia di Padova, dopo che un’auto ha tamponato un camion per dinamiche ancora tutta da chiarire: sono infatti due i morti per lo schianto terribile, tutti e due passeggeri dell’auto che a San Giorgio in Bosco sulla Valsugana ha impattato contro il grosso automezzo che transitava nella corsia opposta. Illeso il camionista dopo il pesante incidente, il terzo passeggero dell’auto invece è stato trasportato in gravissime condizioni ma al momento non è in pericolo di vita imminente, come rileva l’Ansa Veneto nella breaking news di questa mattina. «Sul posto, per i primi rilievi, i carabinieri di Cittadella e la polizia stradale. Intervenuti anche il 118 di Cittadella e i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per liberare la strada dai resti dell'automobile»: i rilievi e la dinamica dell’incidente ancora rimangono sconosciute, mentre la Valsugana in quel tratto è rimasta chiusa ancora fino a mezzogiorno per permettere tutte le analisi del caso.

ALASSIO: AUTO CONTRO MURETTO SULL’AURELIA

Grave l’incidente per la dinamica, per fortuna non per le conseguenze quello avvenuto stamattina attorno alle 7,15 sull’Aurelia nel tratto ligure tra Alassio e Laigueglia: come spiega Savona News stamane, durante il primo traffico mattutino prima di andare al lavoro una persona ha perso il controllo della propria utilitaria ed è andata a sbattere contro un muretto della Statale n.1 con un testacoda molto pericoloso. Ancora da chiarire la motivazione per cui l’uomo ha perso il controllo dell’auto, sta di fatto che l’impatto è stato molto violento fuoristrada, per fortuna però non transitavano in quel momento altri veicoli nello stesso tratto altrimenti si sarebbe causato un incidente a catena che avrebbe avuto ben più serie conseguenze. Trasporto in ospedale ma con condizioni assai lievi, l’auto è semidistrutta e il traffico sull’Aurelia si è fatto imponente per circa un’ora prima di risolversi in un nulla di fatto.

© Riproduzione Riservata.