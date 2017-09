Italia-Brasile streaming video e diretta tv: risultato, come vedere la partita? (Grand Champions Cup 2017)

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Due motivi per tentare l'impresa: l'Italia del volley proverà a battere il Brasile per riscattare l'esordio negativo nella Grand Champions Cup 2017 contro l'Iran, ma soprattutto per vendicare la finale olimpica del 2016 al Maracanazinho, che ancora brucia sulla pelle degli azzurri. Una sfida che avrà inizio da qui a pochi minuti, con coach Blengini che in partenza non dovrebbe modificare il sestetto di partenza che ha perso contro i persiani: dunque conferma in regia per Simone Giannelli, Filippo Lanza e Oleg Antonov di banda, Luca Vettori opposto, Daniele Mazzone e Matteo Piano ad alternarsi al centro e Balaso e Colaci come liberi. Per quanto riguarda i verdeoro i nomi da tenere d'occhio sono sempre i soliti: Lucarelli, Bruninho, Wallace, Mauricio e Lucas. Praticamente della formazione che ci fece piangere a Rio manca solo Sergio: ma il libero è assente poiché ritiratosi dall'attività agonistica.

L'ESORDIO CONTRO L'IRAN

Inutile dire che per l'esordio contro l'Iran in Grand Champions Cup 2017, dall'Italia ci si attendesse qualcosa di più. Eppure i limiti tecnici e caratteriali di questa squadra, orfana dello zar Zaytsev, si ripropongono ormai puntualmente. Contro i persiani l'Italia ha lottato con i denti, ha persino annullato 2 match point nel quarto parziale (vinto 31-29) ma non ha avuto il cinismo necessario per sfruttare l'inerzia a favore che la rimonta aveva scaturito, arrendsosi al tie break del quinto set per 11 a 15. Diverso lo stato d'animo con cui arriva il Brasile alla partita di oggi: i verdeoro hanno letteralmente schiantato in tre set la formazione che li sconfisse nella finale di World League, la Francia, dando una dimostrazione di forza che gli italiani dovranno avere ben presente per evitare figuracce. Per i tifosi della Nazionale più mattinieri e disposti a svegliarsi alle ore 5:40 per seguire la partita contro il Brasile, c'è una cattiva notizia: il match infatti non verrà trasmesso in diretta tv. Italia-Brasile sarà però visibile in diretta streaming sul canale Youtube della FIVB.

BLENGINI, "SONO DELUSO"

Nell'immediato post-partita della sfida tra Italia e Iran, match che ha preceduto quello di oggi contro il Brasile in Grand Champions Cup, l'allenatore della Nazionale azzurra di volley, Chicco Blengini, non ha nascosto una certa delusione per il risultato maturato contro i persiani. Queste le sue parole riportate da OA Sport:"Inutile dirlo: sono molto deluso del risultato. All’inizio non abbiamo giocato bene, eravamo troppo tesi e non abbiamo fatto vedere una buona pallavolo. Ma dal secondo in poi ci siamo espressi meglio. Per tre set la gara è stata in grande equilibrio e noi siamo stati bravi a vincere il secondo e il quarto. Poi nel tie-break le cose non sono andate nella stessa maniera. L’Iran ha meritato la vittoria. Da anni gioca una buona pallavolo e questo risultato non può essere considerato una sorpresa. Oggi hanno difeso più di noi e meglio di noi, inoltre hanno contrattaccato molto bene".

