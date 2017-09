METEO/ Sole su tutta Italia, ma da giovedì tornano i temporali (oggi, 13 settembre 2017)

Meteo - La Presse

Cosa ci suggeriscono le previsioni meteo? finalmente la tregua dal maltempo. Ma per poco. Da giovedì prossimo infatti tornerà una nuova perturbazione a disturbare l'Italia dopo alcuni giorni che sembravano aver riportato l'estate un po' ovunque. Anche oggi infatti il cielo sarà stabile con sole un po' ovunque e le nuvole che andranno a disturbare solo l'estremo nord. Da giovedì vedremo perturbazioni molto importanti sul nord con temporali che andranno a colpire il nostro paese dal Piemonte fino al Triveneto. Sicuramente ci troveremo a vivere nuovamente momenti di maltempo in questo fine settimana che andranno verso un autunno ormai pronto a fare il suo ingresso. Manca infatti veramente poco all'arrivo della stagione transitoria verso quello che è il periodo più brutto, per quanto riguarda il meteo, dell'anno. Al sud ancora per un paio di settimane invece si potrà vivere una situazione se non estiva molto simile a quella che abbiamo visto negli ultimi mesi, anche con picchi che sfioreranno i trenta gradi centigradi.

CIELO STABILE PER LA GIORNATA DI OGGI

Sarà una giornata stabile quella di oggi, mercoledì 13 settembre 2017, per quanto riguarda le previsioni del tempo. Il cielo dovrebbe essere sgombro da nuvole con cielo tranquillo e pioggia che vedremo solo ed esclusivamente sulla Valle d'Aosta. Le temperature sono comunque in caduta libera rispetto alle scorse settimane. Le minime saranno registrate nella mattinata con undici gradi centigradi nella provincia di Aosta, mentre le massime saranno registrate con ventotto a Palermo e Bari. Le correnti, così come i venti, invece si muoveranno da nord verso sud con situazione di mare comunque mosso ma non in maniera esagerata. Sarà una giornata comunque ancora d'estate soprattutto al sud, con sole e cielo tranquillo sulle isole Sicilia e Sardegna. Le nuvole saranno comunque presenti sull'estremo nord del nostro paese anche se, come sottolineato, pioverà solo ed esclusivamente sulla Valle d'Aosta.

