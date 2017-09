NOEMI DURINI/ Scomparsa nel nulla a 16 anni, interrogato il fidanzatino (Chi l'ha visto, 13 settembre)

Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3

Il mistero continua ad interessare la scomparsa della 16enne Noemi Durini, una ragazza della provincia di Lecce, di Specchia. Le ultime tracce risalgono allo scorso 3 settembre, quando la ragazzina ha abbandonato la casa di famiglia verso le 5 del mattino. Secondo la Procura ci sarebbero delle possibilità che qualcuno possa aver fatto del male a Noemi, che possa averla rapita, e per questo sono stati aperti due fascicoli per sequestro di persona. Sia da parte della Magistratura ordinaria che da quella minorile, dato che il dubbio è che la 16enne possa essere vittima di un coetaneo. In particolare si sospetterebbe del fidanzato di Noemi Durini, a causa della loro relazione travagliata, come sottolinea Il Tempo. Questa sera, mercoledì 13 settembre 2017, Chi l'ha visto approfondirà nella sua prima puntata il caso di Noemi, per ripercorrere quanto avvenuto nelle ore prima della sua scomparsa. Secondo gli inquirenti, il ruolo del fidanzato non sarebbe da sottovalutare, dato che quella mattina i due sono stati visti a bordo di uno scooter in direzione della periferia del paesino.

LE ULTIME TRACCE E LE PISTE

Importante l'impegno delle autorità nella ricerca di Noemi Durini, una ricerca senza sosta che prevede la collaborazione del Saf. Negli ultimi giorni si era sospettato addirittura ad una fine tragica per la 16enne, collegata ad un terrapieno fresco che secondo gli inquirenti appariva sospetto, ma che alla fine non ha portato ad alcun indizio. Si cerca dappertutto nelle zone vicine al paese d'origine della ragazzina, senza lasciare nulla di intentato. Si cerca nelle grotte, nei pozzi, nelle cisterne. Sintomo che gli investigatori stanno vagliando qualsiasi ipotesi, anche la più tragica. Non sarebbe la prima volta che Noemi Durini si allontana da casa, per via del rapporto conflittuale con la madre, ma nei casi precedenti si trattava di un'assenza provvisoria, che non superava i due giorni. Insospettisce soprattutto la decisione della ragazzina di lasciare a casa qualsiasi effetto personale, anche la piastra per capelli da cui non si separava mai. Secondo quanto riporta Il Tempo, sembra inoltre che il viaggio in scooter di Noemi e del fidanzatino non sia stato l'unico immortalato dalle telecamere dei dintorni. I due sarebbero saliti infatti a bordo di un'auto guidata dal 17enne.

INTERROGATO IL FIDANZATO DI 17 ANNI

Il parere degli inquirenti è che il fidanzato di Noemi Durini sia un ragazzo "a rischio" ed anche per questo è stato ascoltato in fretta. Durante l'interrogatorio, il 17enne avrebbe ammesso di aver lasciato la ragazzina al campo sportivo di un paese vicino a quello dell'abitazione ad Alessano. Un particolare che potrebbe indicare che Noemi possa aver incontrato qualcuno, una volta sola. Rimane tuttavia sospetto l'ultimo post pubblicato dalla 16enne sul proprio profilo Facebook, un'immagine che spesso viene condivisa sul web per portare avanti una campagna contro la violenza sulle donne. Si tratta di un caso oppure è un riferimento a qualcosa di tremendo che potrebbe essere accaduto a Noemi Durini? Intanto le ricerche, operate anche con l'ausilio dei cani molecolari, si sono concentrata anche nel perimetro attorno alla casa del 17enne, da cui tuttavia non sarebbero emersi nuovi particolari.

