PRECARI PER 20 ANNI/ Docenti risarciti con 15mila euro per "danno esistenziale"

Insegnanti precari risarciti

Una sentenza del tribunale di Treviso ha stabilito come la reiterazione del lavoro precario, soprattutto se portata avanti per anni e anni dal datore di lavoro, è un abuso che può portare al “danno esistenziale” e al successivo risarcimento. E’ stato stabilito per un gruppo di docenti precari che tra gli anni Novanta e il 2014 hanno di fatto trascorso un lungo periodo da precari senza essere mai riusciti a diventare di ruolo ed avere una prospettiva lavorativa e di vita stabile. Tanto è bastato al giudice di Treviso per disporre i risarcimenti da pagare, che oscillano tra i duemila e i quindicimila euro. A pagare dovrà essere un centro di formazione professionale della Provincia di Treviso che si occupava di trovare agli insegnanti un contratto a termine dopo l’altro, senza avere mai certezze riguardo la possibilità di poter lavorare a tempo determinato. Troppi secondo il giudice venti anni in queste condizioni per non subire dei danni che ora andranno prontamente risarciti.

"ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE"

L’avvocato Silvia Bennacchi, che ha seguito la causa, ha spiegato al Corriere della Sera: “«Parliamo di persone laureate - racconta la legale, mettendo a fuoco la situazione - e con l’abilitazione all’insegnamento ma che per tutto il periodo preso inconsiderazione; venivano assunte a settembre e licenziate a luglio, percepivano nove o dieci mensilità l’anno, senza tredicesima, senza scatti di anzianità. Questo ha comportato sofferenza, frustrazione di ogni aspettativa, incertezza sul rinvio del posto di lavoro per un periodo che si è protratto per un decennio e anche oltre.” Tesi accolte dal giudice Filippo Giordan che ha stabilito come il danno sia stato: “patito a seguito della illegittima reiterazione dei contratti a termine e della conseguente situazione di precariato patita, con pesanti ripercussioni nella vita privata e sociale di ciascuno.” La Provincia parla di un danno contenuto, ma ora la curiosità persiste riguardo al fatto se il caso possa costituire un precedente.”

