SCIOPERO MEZZI 14 SETTEMBRE/ Atm Milano e Anm Napoli, domani disagi per bus, tram e metro (info e orari)

Uno sciopero dei mezzi pubblici per la giornata di domani 14 settembre prenderà parte a Milano e Napoli, a due giorni da quella di Roma che ha “aperto” la stagione autunnale dei tanti scioperi dei trasporti nelle principali città italiane. Questa volta tocca a Milano e Napoli (qui sotto le specifiche per la protesta Anm) a vedere rischi di disagi per i cittadini e pendolare che domani per 4 ore potrebbero trovare difficoltà nel prendere i mezzi pubblici cittadini. « Per giovedì 14 settembre la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) ha proclamato uno sciopero dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18.00 alle 22.00», recita il messaggio che Atm sta diffondendo da giorni sui vari mezzi. I problemi principali si potranno avere sulle metropolitane - anche se non dovrebbero chiudere ma solo subire qualche ritardo - e sui mezzi di superficie come tram e bus, anche loro soggetti a ritardi e possibili disagi nell’orario dall’orario di ritorno a casa dei lavoratori fino alle ore 22.

INFO E ORARI PROTESTA A NAPOLI

Per quanto riguarda invece lo sciopero mezzi a Napoli, le modalità di protesta sono simili e coinvolgono sempre 4 ore di possibili disagi per il trasporto pubblico cittadino dell’azienda Anm. Domani 14 settembre si fermano le sigle sindacali Cgil, Uil, Cisl, Ugl, Orsa, Faisa Cisal, Faisa Confail e Usb con uno sciopero dei trasporti proclamato di 4 ore, valevole dalle ore 11 alle ore 15. I mezzi coinvolti sono tutti quelli dell’Anm in viaggio per le vie di Napoli: autobus, con le ultime corse garantite entro le 10.30 e dopo le 15.30; Metro 1 con ultima corsa da Piscinola alle ore 10.26 e da piazza Garibaldi alle ore 10.30. Da ultimo, possibili disagi anche per le Funicolari con l’ultima corsa prima dello sciopero alle ore 10.50, e la prima post protesta alle ore 15.20.

