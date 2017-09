TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Europa valuta sanzioni aggiuntive dopo l’Onu

Terza Guerra Mondiale, Federica Mogherini (LaPresse)

Per mesi l’Unione Europea si è tenuta molto “guardinga” sugli scenari da terza guerra mondiale che coinvolgano Corea del Nord, Usa, Russia, Cina e Sud Corea: ora però sembra che dalle parti di Bruxelles si sia svoltato, o almeno così pare dopo le ultime novità che arrivano direttamente da Federica Mogherini, l’Alto Rappresentante della politica estera Ue. «L’Europa attuerà le nuove sanzioni Onu, lavorerà per fare sì che i nostri partner internazionali facciano la stessa cosa e continuerà la discussione lanciata la scorsa settimana su sanzioni europee aggiuntive»: le parole da Bruxelles mostrano un “nuovo corso” dell’Ue sulla politica internazionale? Questo ancora non si sa, anche perché per ora la versione di Bruxelles è in piena linea con l’Onu dopo la risoluzione “soft” attuata contro Pyongyang. «Di fronte alla minaccia senza precedenti posta dalla Corea del Nord, solo una comunità internazionale unita può aiutare a trovare soluzioni.

L’obiettivo è arrivare ad una soluzione diplomatica», ha concluso poi Mogherini durante la seduta plenaria al Parlamento Europeo. Intanto si attendono le prime “risposte” operative del regime nordcoreano dopo la decisione di sanzionare Pyongyang con provvedimenti soprattutto atti a colpire export e import commerciale. «Rigettiamo le nuove misure, il regime degli Stati Uniti dovranno affrontare ora il più grande dolore che abbiano mai provato»: queste sono per ora le uniche parole uscite dal regime ieri dopo la notizia confermata delle sanzioni. Si rischiano nuovi missili all’orizzonte o si arriverà finalmente ad una soluzione diplomatica?

LA REAZIONE DEGLI USA

La reazione degli Stati Uniti d’America dopo le sanzioni Onu inviate contro la Corea del Nord (e contro tutti quei Paesi che proveranno a violare le stesse misure imposte dal Consiglio di Sicurezza) sono in linea con l’azione più “soft” voluta da Russia e Cina per cercare di trovare una soluzione diplomatica per evitare la terza guerra mondiale. L’ambasciatrice Nikki Haley, davanti ai colleghi nel Palazzo di Vetro, ha commentato in questo modo: «Il mondo civilizzato deve fare quello che la Corea del Nord non sta facendo, ossia fermare la sua marcia verso la costruzione di un arsenale nucleare. La scelta è loro: se continueranno su questa strada continueremo ad aumentare la pressione, se decideranno di cambiare percorso il mondo vivrà in pace con loro», sottolineando come l’esito positivo di queste sanzioni sia frutto del lavoro di ottima relazione tra Donald Trump e Xi Jinping. Scelta voluta quella di “eliminare” il nome di Putin dall’accordo, ovvero di colui che per primo aveva richiesto sanzioni più soft per evitare scontri militari?

© Riproduzione Riservata.