Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: salta l'approvazione dello Ius Soli (13 settembre 2017)

SENATO SALTA L'APPROVAZIONE DELLO IUS SOLI

Fino a fine mese la legge sullo "Ius Soli" sicuramente non vedrà l’aula parlamentare. Questo è quanto è emerso dalla riunione dei capigruppo, riunione che ha deciso la "calendarizzazione" delle prossime sedute. La mancata presenza della legge nel calendario dei lavori, ha suscitato com’era prevedibili furiose polemiche politiche, da una parte la Lega Nord che parla di vittoria dei propri parlamentari, capaci di affossare una legge che avrebbe minato e non di poco l’italianità, dall’altro i parlamentari del PD la cui approvazione della legge era diventato un punto di principio, con Zanda che parla di una "resa culturale", che lascerà sicuramente strascichi sulla tenuta della maggioranza di governo. Spicca in tale contesto la posizione dei parlamentari del M5S, secondo i quali la legge dovrebbe essere sottoposta a un referendum

GRAVE FATTO DI CRONACA A POZZUOLI

Un bilancio pesante quello che ieri si è dovuto registrare alla Solfatara di Pozzuoli, un luogo molto pericoloso a causa delle esalazioni che si sprigionano dal terreno. A perdere la vita un piccolo bambino di undici anni e i suoi genitori. Tutto è avvenuto all’improvviso, con il bambino che è caduto in una buca che si era aperta nei giorni scorsi, immediatamente in suo aiuto sono corsi i genitori che però probabilmente sopraffatti dalle esalazioni sono anch’essi deceduti. L’unico a salvarsi del nucleo familiare un bambino di 7 anni, tenutosi lontano dal cratere è stato lui che ha chiamato i soccorsi. L’area dove è avvenuta la tragedia era delimitata, è l’ipotesi degli investigatori è che un innocente gioco del bimbo si è poi tramutato in una tragedia di dimensioni pesanti.

CAOS CINQUE STELLE IN SICILIA

Il tribunale di Palermo ha di fatto sospeso la campagna elettorale in Sicilia dei cinque stelle, accogliendo in prima battuta il ricorso di un attivista che si era visto escludere dalle "primarie". Il ricorrente Mauro Giulivi con il suo ricorso è riuscito a provare che il suo allontanamento, non era altro che un espediente dell’enclave del candidato governatore, Cancellieri, ed ha presentato il ricorso alle autorità competenti. Di fatto adesso bisognerà capire che impatto avrà la decisione sulla campagna elettorale di Cancellieri, per il momento essa continua tranquillamente, anche se un certo nervosismo si avverte tra gli attivisti grillini dell’isola. Nell’ultimo caso avvenuto, quello delle recenti comunali a Genova, l’intoppo giudiziario aveva portato all’esclusione delle liste pentastellate, e alla mancata presentazione della coalizione che fa capo a Beppe Grillo.

BASKET, ITALIA-SERBIA

Domani si gioca Italia-Serbia, quarto di finale degli Europei di Basket 2017. La Nazionale di coach Messina sulla carta parte sfavorita contro i più talentuosi ed esperti giocatori serbi, ma questo è stato fin qui l'Europeo delle sorprese, con diverse big che hanno dovuto fare le valigie per tornare a casa. Gigi Datome sarà uno dei trascinatori della Nazionale azzurra anche contro la Serbia. Intervistato a 24 ore dalla sfida, il cestista sardo ha sottolineato come l'avversario da battere secondo lui sia la Spagna. A Rio la Serbia ha colto l'argento, perdendo in finale soltanto contro il Dream Team Usa. Inoltre, la Serbia ha anche conquistato la finale degli ultimi campionati del mondo. Oltre a Datome, l'Italia potrà affidarsi anche alle triple di Marco Belinelli, altro top player a disposizione di coach Messina.

CHAMPIONS LEAGUE, TONFO JUVENTUS PARI ROMA

E' un debutto amaro di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri che al Nou Camp esce con un pesante 3-0 nonostante un ottimo primo tempo. I blaugrana passano in vantaggio alla fine della prima frazione di gioco con Lionel Messi. Nella ripresa raddoppia Rakitic e poi ancora la Pulce che sigla la sua doppietta personale. Va meglio alla Roma che chiude con un 0-0 la gara contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Segna un eurogol dopo un coast to coast sulla corsia destra Davide Zappacosta in un Chelsea-Qarabag terminata 6-0 con il ritorno di Antonio Conte in Champions League. Vittorie rotonde anche per il Psg che vince 5-0 a Glasgow contro il Celtic, 3-0 del Manchester in casa contro il Basilea, stesso risultato del Bayern Monaco in Germania contro l'Anderlecht. Nel girone della Juventus arriva il bel successo esterno dello Sporting che vince 3-2 contro l'Olympiakos dopo essere stato avanti però per tre reti a zero. Vince anche il Cska Mosca fuori casa contro il Benfica, gara terminata 1-2.

