ANDREA BOCELLI CADUTO DA CAVALLO/ Ultime notizie, in ospedale con l’elicottero: le condizioni di salute

Andrea Bocelli (LaPresse)

Brutta disavventura per Andrea Bocelli, il famosissimo tenore italiano, che nella mattina di oggi è caduto da cavallo nel podere Il Poggioncino a Lajatico, in Toscana. L’emergenza è scattata immediatamente a metà mattinata quando i presenti hanno assistito alla brutta caduta del tenore, come sempre solito passeggiare a cavallo da anni nelle sue tenute toscane come hobby e relax tra i tantissimi impegni in giro per il mondo. Pare, dalle prime notizie che arrivano dall’Ansa Toscana, che Bocelli sia ferito in maniera seria ma non è a rischio di vita. Secondo infatti le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi e sarebbe sotto i primi esami nell’ospedale di Pisa, dove è stato trasportato subito dopo la caduta da cavallo.

TRASPORTATO IN ELIAMBULANZA

Ci ha pensato l’elisoccorso della Regione Toscana “Pegaso” ad intervenire dopo la chiamata dei famigliari di Andrea Bocelli, trasportando d’urgenza da Lajanico all’ospedale di Pisa dove ora è sotto osservazione per i primi esami strumentali. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il cantante avrebbe riportato delle serie lesioni alle costole ma non sarebbe assolutamente in pericolo di vita. In questi giorni Bocelli era proprio in Toscana per un po’ di relax dopo i vari tour mondiali di questa estate: in particolare, due giorni fa a Pisa nel teatro Verdi il tenore ha cantato varie arie tra cui “La donna è mobile” accompagnato da un’orchestra diretta eccezionalmente da un robot, scatenando le reazioni sul web e lanciando una possibile evoluzione della musica classica nel prossimo futuro. Nelle prossime ore sarà disponibile il primo bollettino medico dall’ospedale pisano e ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità e condizioni di salute dell’amatissimo Andrea Bocelli.

