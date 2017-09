AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente in A8 (ultime notizie, oggi 14 settembre 2017)

Traffico autostrade, casello - La Presse

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un brutto incidente sull'A8 che ha creato una situazione di difficile traffico. Il bilancio dei feriti purtroppo ci parla di sei persone tra cui anche un bambino di undici anni come riportato da MilanoToday.it. Inizialmente l'allarme è stato davvero importante tanto che si sono portate sul luogo del delitto ben sei ambulanze. Si pensava infatti a situazioni molto peggiori di quelle che sono state poi per fortuna riscontrate. I sei feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso più vicino in codice giallo e nessuno è in pericolo. Il portale non ha segnalato le dinamiche dell'incidente specificando solamente che le autovetture coinvolte erano due e che queste si sono colpite tra il bivio con l'A9 Lainate-Chiasso e l'uscita Lainate. Il traffico è diventato insopportabile con addirittura sei chilometri di coda.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri aperti nella notte che ha portato ad oggi, giovedì 14 settembre 2017, sulle autostrade italiane. E' suggerito controllare il portare istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e che porta anche dei consigli per evitare di incappare nel traffico. Andiamo a vedere quelle che sono le situazioni più delicate. Fino alle ore cinque rimarrà chiuso il tratto tra Como centro e Chiasso sull'A9 Lainate-Svizzera al chilometro 42.3 direzione Svizzera. Sono tre invece le situazioni che vedranno la riapertura alle ore sei. Si parte dall'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce al chilometro 170.6 direzione Gravellona tra Arona e Meina e al chilometro 181.4 direzione Genova Voltri tra Baveno e Carpugnino. Concludiamo con l'A12 Genova-Livorno al chilometro 48.7 direzione Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante. Staremo a vedere se ci saranno delle conseguenze.

